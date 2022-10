Kapitán způsobil poprask, odmítl duhovou pásku. Je to proti mému přesvědčení, uvedl

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve středu zahájili v souvislosti s úterní razií v Brně trestní stíhání sedmi lidí a dvou právnických osob, a to pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Vrchní státní zastupitelství to zveřejnilo na webu. Kauza se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a dotačních podvodů. O podání vysvětlení a přístup do kanceláře požádala kromě jiných i místopředsedu KDU-ČSL, dosavadního náměstka brněnské primátorky a kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Policisté z NCOZ zasahovali v Brně v úterý. Zadrželi deset lidí. Kriminalisté prohledávali prostory bytového odboru brněnského magistrátu, radnice městské části Brno-sever i Brno-Černovice, byli v Pískovně Černovice i u jednatele firmy Jiřího Hasoně (KDU-ČSL). O podání vysvětlení a přístup do kanceláře požádala i Hladíka. V prohlášení uvedl, že policii poskytne součinnost a že není z ničeho obviněný.

"Nadále probíhají úkony trestního řízení, a to především výslechy obviněných. Domovní prohlídky i prohlídky jiných prostor a pozemků byly v úterý ukončeny," uvedla žalobkyně Petra Lastovecká.