Deset zápasů a zase pryč? Kanga málem zamířil do Turecka, parťákem Škody ale nebude

Gabonský záložník Guélor Kanga odešel ze Sparty do Crvené zvezdy Bělehrad teprve v červenci, ale už je kolem svérázného fotbalisty zase rušno. Jako svou posilu si ho vyhlédl turecký Rizespor.

Více než půl roku se táhl příběh s podpisem nové smlouvy Guélora Kangy na Letné. Gabonec během něj čekal na nabídku z nějaké lukrativní soutěže, nakonec ovšem ve Spartě odmítl roční smlouvu se stejně dlouhou opcí a odporoučel se jako volný hráč zpět do Crvené zvezdy Bělehrad. V Srbsku podepsal kontrakt na tři roky a přijal plat v přepočtu třináct milionů korun ročně.

Tím ale příběh nekončí. Poté, co crveno-beli vypadli z předkola Ligy mistrů, se ozval se zájmem o Kangu turecký Rizespor s velmi solidní nabídkou ve výši dvou milionů eur, tedy více než 50 milionů korun. Pro české fanoušky by to byl pikantní přestup, za turecký klub totiž hraje bývalý slávistický kapitán Milan Škoda.

Přestože reglement UEFA povoluje, aby hráč přestoupil dvakrát v jednom přestupním termínu, z transferu nakonec sešlo. Byť by to byl pro Crvenu zvezdu obchod snů, Kangu se podle srbského serveru Mozzartsport.com v klubu rozhodli udržet. Podle slov vedení nebylo cílem přivést zvučnou posilu na pouhých deset zápasů.