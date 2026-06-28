Kane už přestřílel Linekera, Chorvatsko po boji přehrálo Ghanu

Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa Panamu 2:0 a bez porážky ovládli skupinu L. Chorvati porazili Ghanu 2:1 a postoupili z druhého místa.
Harry Kane v 67. minutě hlavou uzavřel skóre a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátů. Byl to jeho třetí gól na turnaji a jedenáctý na MS celkově, čímž předstihl Garyho Linekera.
Vedení zajistil výběru kouče Thomase Tuchela o pět minut dříve po rohovém kopu Jude Bellingham. Angličané na turnaji ztratili body jen při bezbrankové remíze s Ghanou.
Panama jako jediný tým na šampionátu nedokázala vstřelit ani gól a končí po skupinové fázi bez bodového zisku a se skóre 0:4.
Chorvatsko poslal ve Filadelfii po půlhodině do vedení Petar Sučič, v 77. minutě sice srovnal Derrick Luckassen, ale hned za šest minut rozhodl Nikola Vlašič. Play off si zahraje i africký celek, účast v něm měl jistou už před zápasem.
Chorvatsko si po úvodní porážce 2:4 od Anglie připsalo na turnaji druhé vítězství po sobě a v tabulce skončilo o dva body lépe než Ghana.
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Kane pečetil skóre hlavou
První poločas na velké příležitosti příliš bohatý nebyl. Dobré šance měli v 8. minutě na anglické straně Marcus Rashford a na druhé těsně před uplynutím úvodní půlhodiny José Luis Rodríguez.
Obě střely ale brankáři vytěsnili na roh. Anglický útočník před přestávkou zahrozil ještě jednou, jeho hlavička ale mířila nad.
Angličané udeřili až v 62. minutě po rohovém kopu. Bellingham ve vápně přetlačil svého strážce Jorgeho Gutiérreze a levou nohou usměrnil míč k tyči do protipohybu brankáře Mosquery.
A během chvíle Angličané přidali pojistku. Bellingham tentokrát v roli asistenta našel centrem ve vápně Kanea, jenž hlavou zvýšil a osamostatnil se v čele historické tabulky anglických střelců na MS. Linekerův rekord dvěma góly vyrovnal v úvodním vítězném utkání s Chorvatskem (4:2).
V 84. minutě nahradil Elliota Andersona bývalý reprezentační kapitán Jordan Henderson, jenž se stal prvním Angličanem, který startoval na čtyřech mistrovstvích světa.
V první nastavené minutě se panamští fotbalisté přece jen chvíli radovali z prvního gólu na šampionátu, ale oslavy trefy útočníka Fajarda překazil zdvižený praporek asistenta, který signalizoval střelcův ofsajd.
Anglie v play off narazí na třetí tým buď ze skupiny I, jímž už jistě je Senegal, nebo ze skupiny K, kde jím bude jeden z trojice Portugalsko, Kongo, Uzbekistán. Hrát se bude 1. července v Atlantě od 18:00 SELČ.
Chorvatům zařídil tři body Vlašič
Kongo díky překvapivé bezbrankové remíze s Angličany už před zápasem získalo jistotu postupu do vyřazovacích bojů, a pokud by neprohrálo, skončil by v tabulce před Chorvaty.
Outsider proto začal velmi opatrně s cílem hlavně neudělat chybu.
V 17. minutě nicméně Ghaňané ztratili míč a po přízemní střele od Vlašiče zpoza vápna je zachránila tyč. Po půlhodině hry už Chorvaté po dalším zaváhání soupeře v defenzivě otevřeli skóre.
Poměrně daleko za vápnem napřáhl Sučič a jeho pokus po zemi zapadl k tyči. Záložník Interu Milán se trefil v reprezentaci teprve podruhé. Ghana na turnaji poprvé inkasovala.vé na turnaji inkasovala.
Až za nepříznivého stavu začal africký celek více hrozit. Ve 40. minutě Semenyo křížným pokusem z pravé strany jen o kousek minul.
Portugalský trenér Queiroz v poločase dvakrát vystřídal a jeho svěřenci byli po změně stran přece jen aktivnější, i když dlouho žádné větší šance neměli.
Chorvaté ale začali hrát stále pasivněji a chvíli po pauze na občerstvení je stihl trest.
Střídající Nuamah byl na trávníku jen pár desítek sekund, když poslal do vápna povedený centr z přímého kopu a nabíhající Luckassen zblízka zaznamenal první reprezentační gól.
Asistent odmával ofsajd, kanadský hlavní sudí ale po zásahu videa a přezkoumání situace ze záznamu branku uznal.
Vrátit Chorvatům vedení mohl střídající Marco Pašalič, ghanský gólman ale povedenou ránu reflexivně vyrazil na roh. Po něm už se trojnásobní světoví medailisté radovali.
Na centr čtyřicetiletého kapitána Modriče si na začátku 83. minuty naskočil Vlašič a hlavičkou s pomocí tyče vrátil Chorvatům náskok.
Ghaňané, kteří tentokrát nechali jen na lavičce plzeňského útočníka Adua, už podruhé srovnal nedokázali.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina L:
Chorvatsko - Ghana 2:1 (1:0)
Branky: 31. P. Sučič, 83. Vlašič - 77. Luckassen. Rozhodčí: Fischer - Barwegen, Arfa (všichni Kan.) - Pacheco (video, Mex.). ŽK: Perišič - Peprah Oppong. Diváci: 68.324.
Chorvatsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Perišič - Modrič, Kovačič (78. Mario Pašalič) - Vlašic (88. Gvardiol), P. Sučič, Baturina (88. Marko Pašalič) - Budimir (66. Matanovič). Trenér: Dalič.
Ghana: Asare - Senaya, Adjetey (46. Peprah Oppong), Luckassen, Mensah - Partey - Semenyo, Owusu (46. Fatawu), Sibo (85. Yirenkyi), Sulemana (71. Nuamah) - Ayew (71. Thomas-Asante). Trenér: Queiroz.
Panama - Anglie 0:2 (0:0)
Branky: 62. Bellingham, 67. Kane. Rozhodčí: Džasím - Makaleh, Marí (všichni Kat.) - Lara (video, Chile). ŽK: Fajardo, Andrade - Quansah. Diváci: 80.663.
Panama: Mosquera - Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade, Gutiérrez (88. Davis) - Martínez, Bárcenas (71. Díaz), Harvey (88. Quintero), J. L. Rodríguez (71. Londoňo) - T. Rodríguez (46. Fajardo). Trenér: Christiansen.
Anglie: Pickford - Quansah (63. Spence), Konsa, Guéhi, O'Reilly - Anderson (84. Henderson), Bellingham (71. Eze) - Saka (63. Madueke), Rogers, Rashford - Kane (84. Watkins). Trenér: Tuchel.
Konečná tabulka:
1.
Anglie
3
2
1
0
6:2
7
2.
Chorvatsko
3
2
0
1
5:5
6
3.
Ghana
3
1
1
1
2:2
4
4.
Panama
3
0
0
3
0:4
0
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