Útočník Bayernu Mnichov Harry Kane poprvé v kariéře získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa.
Ocenění za sezonu 2025/26 převzal na pondělním galavečeru v londýnském divadle Palladium. Třiatřicetiletý Angličan ovládl 70. ročník prestižní ankety před druhým Francouzem Kylianem Mbappém z Realu Madrid a třetím Španělem Laminem Yamalem z Barcelony.
Kane je pátým anglickým držitelem Zlatého míče a prvním po 25 letech. Před ním uspěli Michael Owen (2001), Kevin Keegan (1978 a 1979), Bobby Charlton (1966) a v prvním ročníku ankety Stanley Matthews (1956).
Obhájce prvenství Ousmane Dembélé z Francie obsadil sedmé místo. V nominaci byl po dvou letech znovu i Lionel Messi, který má na kontě rekordních osm vítězství v anketě. Za uplynulou sezonu, na jejímž konci dovedl Argentinu do finále světového šampionátu, se umístil na páté pozici. Pětinásobný vítěz Cristiano Ronaldo se počtvrté za sebou nevešel do třicetičlenného užšího výběru, ve kterém nebyl ani žádný český fotbalista.
Kromě hlavní ceny získal Kane i trofej pro nejlepšího útočníka sezony. Kapitán anglické reprezentace dovedl národní tým ke třetímu místu na mistrovství světa. S Bayernem ovládl německou ligu i pohár. V bundeslize Kane nasázel 36 gólů a získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských soutěží.
Ocenění pro nejlepší fotbalistku získala potřetí Španělka Alexia Putellasová. Záložnice London City Lionesses navázala na triumfy z let 2021 a 2022. Její krajanka a vítězka posledních tří ročníku Aitana Bonmatíová byla od prosince do května kvůli zlomené noze mimo hru a v nominaci na Zlatý míč tentokrát chyběla.
Nejlepším hráčem do 21 let se stal potřetí za sebou Yamal. Trenérskou kategorii ovládl jeho reprezentační kouč Luis de la Fuente a mezi gólmany uspěl další mistr světa Unai Simón, jenž na klubové úrovni chytá za Bilbao.
Zlatý míč se letos popáté za sebou uděloval za sezonu, nikoliv za kalendářní rok. Nejprve byla cena určena pro nejlepšího evropského hráče, později pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě a od roku 2007 je anketa otevřená pro hráče z celého světa. V roce 1962 obdržel Zlatý míč Josef Masopust a v roce 2003 Pavel Nedvěd.
„Zorganizuji opozici.“ Bolsonaro nepřímo uznal porážku v brazilských volbách
Neúspěšný brazilský krajně pravicový kandidát na prezidenta Flávio Bolsonaro nepřímo uznal porážku v nedělním druhém kole prezidentských voleb. Prohlásil, že bude organizovat opozici proti levicovému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva, který prezidentské volby vyhrál. Kvůli obavám úřadů, že by mohl utéct do zahraničí, musel Bolsonaro odevzdat své cestovní doklady, píší brazilská média.
ŽIVĚ Kyjevem zněly silné výbuchy, město zasáhly ruské balistické rakety
V Kyjevě se v pondělí večer ozvaly silné výbuchy, informují telegramové kanály sledující dění na Ukrajině. Ruská armáda podle nich na město zaútočila balistickými raketami. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na telegramu napsal, že ve čtvrti na severovýchodě metropole bylo zasaženo místo poblíž stanice metra a hoří tam auto. Poté oznámil, že cílem útoku se stala posádka sanitky, která jela k zásahu.
„Další zmanipulované volby,“ Trump kritizoval brazilské hlasování
Americký prezident Donald Trump v pondělí bez předložení důkazů řekl, že brazilské volby, v nichž vyhrál současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva, patrně poznamenaly podvody, píše Reuters.
Trump nabízí milion dolarů komukoliv, kdo nahlásí prokazatelný volební podvod
Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že každý, kdo nahlásí volební podvod a povede to k zatčení a odsouzení, bude odměněn jedním milionem dolarů (21,7 milionu Kč). Týká se to podle něj nadcházejících voleb v polovině funkčního období i minulých voleb do Kongresu. Šéf Bílého domu to napsal na své sociální síti Truth Social.
První zásah u laviny v sezóně. Slovenští záchranáři pomáhali zraněnému Čechovi
Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater v pondělí zasahovali u prvního sesuvu laviny v této sezoně. Pomáhali Čechovi, který při jejím uvolnění utrpěl zranění.