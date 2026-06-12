Kanada bušila do bosenské obrany, brala ale jen bod

Přestože měli fotbalisté Kanady výrazně navrch, ve svém prvním zápase na mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou pouze remizovali 1:1. Bosňany poslal do vedení Jovo Lukič, bod domácím zachránil Cyle Larin.
Svěřenci Sergeje Barbareze ve čtvrtek od 21:00 SELČ vyzvou Švýcary, Kanaďané o tři hodiny později ve Vancouveru přivítají Katar.
Bosna a Hercegovina postoupila na šampionát z březnového play off, stejně jako Češi zvládla v obou zápasech penaltový rozstřel. Nejprve uspěla ve Walesu a poté doma zdolala Itálii.
Balkánská země se na vrcholné světové akci představila podruhé, před 12 lety v Brazílii vypadla ve skupině.
Tehdy u toho nechyběl ani někdejší útočník Teplic nebo Ústí nad Labem Edin Džeko, který je na turnaji pátým nejstarším hráčem. Do zápasu s Kanadou ale nezasáhl.
Domácí tým se ani při třetí účasti na světovém šampionátu nedočkal svého premiérového vítězství. Všech šest předchozích zápasů prohrála.
Kanaďany mohla v 17. minutě poslat do vedení největší hvězda týmu Jonathan David, ve velké šanci však trefil jen brankáře Vasilje.
Z úvodní branky se tak o čtyři minuty později radovali Bosňané. Rohový kop po několika odrazech usměrnil hlavou do sítě útočník Universitatey Kluž Jovo Lukič.
Domácí fotbalisté po změně stran zvýšili tempo a odměnou jim byly gólové šance, které se jim však dlouho nedařilo využít. V jedné z nich dokonce Oluwaseyi už překonal Vasilje, toho ale na brankové čáře obranným zákrokem zastoupil kapitán Kolašinac.
Útočník Demirovič mohl jen o několik desítek sekund později zvýšit, při samostatném úniku ale na brankáře Crépeaua nevyzrál.
"Javorové listy" se nakonec po znatelné herní převaze ve druhém dějství dočkaly vyrovnání díky jednomu ze střídajících hráčů. Larin, jenž byl na hřišti necelé tři minuty, v 78. minutě převzal míč na hranici vápna a poslal jej k pravé tyči bosenské branky.
Stejný hráč mohl v nastavení otočit skóre, jeho střelu zblízka ale zlikvidoval Vasilj.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina B (Toronto):
Kanada - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:1)
Branky: 78. Larin - 21. Lukič. Rozhodčí: Tello - Belatti, Chade - Mastrangelo (video, všichni Arg.). ŽK: Johnston, De Fougerolles - Demirovič, Lukič, Katič. Diváci: 43.002.
Kanada: Crépeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan (61. Ahmed), Eustáquio (90.+1 Osorio), Koné, Millar (61. Shaffelburg) - J. David (61. P. David), Oluwaseyi (76. Larin). Trenér: Marsch.
Bosna a Hercegovina: Vasilj - Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac (84. Burnič) - Bajraktarevič (74. Šunjič), Tahirovič, Bašič (62. Gigovič), Memič (74. Alajbegovič) - Demirovič, Lukič (62. Baždar). Trenér: Barbarez.
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