Kampaň zvaná Respekt? Anglické kluby platí za hrubosti k rozhodčím ohromující sumy

V přepočtu neuvěřitelných 35 milionů korun zaplatily anglické kluby za urážky a hrubé chování vůči rozhodčím v letošní sezoně. Nejvíce problematickým týmem je zatím londýnský Arsenal, který na pokutách tratil pět milionů korun.

Více než 100 postihů v celkové hodnotě 1,3 milionu liber, tedy 35 milionů korun. Takovou sumu vybrala asociace FA, která je řídícím orgánem anglického fotbalu, od klubů Premier League nebo těch, se v letošní sezoně zúčastnily Anglického fotbalového poháru. Z týmů nejvyšší soutěže jich bylo potrestáno celkem patnáct, pouze pět tedy zůstává s čistým kontem.

Britská média připomínají, že je to jen pět let poté, co se v Anglii spustila masivní kampaň s názvem Respekt.

Nejvíce (5 milionů korun) zaplatil londýnský Arsenal. Gunners byli potrestáni již čtyřikrát za to, že si klub nedokázal adekvátně umravnit své fotbalisty. V Arsenalu ovšem "nedivočí" pouze hráči na trávníku, s kritikou za své přehnaně emotivní chování u postranní čáry se ostatně také dost často setkává manažer Mikel Arteta.

Ne nelichotivé druhé příčce jsou fotbalisté Manchesteru United a třetí je Everton.

Vysoké sumy na pokutách vyplavaly na povrch po skandálním čtvrtfinále Anglického fotbalového poháru doma porazil Fulham 3:1. Hosté v 72. minutě obdrželi tři přímé červené karty.

Incident se stal dvacet minut před koncem, kdy útočník Willian z Fulhamu zastavil míč na brankové čáře. Po přezkoumání videozáznamu rozhodčí zjistil, že Brazilec zabránil Sanchově pokusu rukou a hráče vyloučil. Trenér Fulhamu Marco Silva následně dostal červenou kartu za nevybíravé protesty za postranní čarou a vyloučen byl i střelec prvního gólu Mitrovič, který rovněž na Willianovo vyloučení reagoval agresivně.