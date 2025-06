Někteří hráči asi odejdou, líčí Priske. Přiznal zájem Sparty o Kadeřábka

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske potvrdil, že se Pražané mimo jiné zajímají i o krajního beka Pavla Kadeřábka. Třiatřicetiletý bývalý český reprezentant už v minulosti na Letné působil.

Sparta podle Priskeho řeší případné posílení kádru během letní přestávky každý den, angažování nových hráčů ale komplikuje neobvyklá situace během přestupového okna. Dánský kouč také v rozhovoru s novináři po výhře 2:1 nad Mladou Boleslaví v úvodním přípravném utkání avizoval, že někteří z členů kádru mužstvo opustí.

Kadeřábkovi po uplynulé sezoně vypršela smlouva v Hoffenheimu, kam přestoupil ze Sparty v roce 2015.

"On je určitě jedním z těch, o kterých se bavíme. Když se nějaký kluk ze Sparty chce vrátit do své země, do ligy, pak samozřejmě máme zájem. Ale všechno se musí sejít ve správném pořadí, jak s ním, tak s námi. Jak my vidíme tým a také jak on mám může pomoci," uvedl Priske.

"Už máme dobré hráče na jeho pozici (na pravém halfbeku). Máme také mladého (Martina) Suchomela, který odehrál dobré Euro (jednadvacítek). Možná trochu více zleva, ale můžeme pokrýt také pravou stranu. Takže máme dobré hráče, ale vždy nás zajímají naši vlastní kluci, kteří mají DNA Sparty, kteří znají klub. Kteří znají ten tlak hrát na Letné, kteří znají tlak od fanoušků. Ale hledáme hlavně kvalitu, kterou bychom přivedli," řekl osmačtyřicetiletý dánský kouč, který se vrátil na Letnou po roční odmlce a působení ve Feyenoordu Rotterdam.

Pražané zatím příliš změn a nových posil neohlásili. Přišli záložníci Dominik Hollý a Santiago Eneme.

"Není pochyb o tom, že každý den několikrát diskutujeme o změnách, které můžeme udělat. O některých hráčích, které sledujeme. O některých hráčích, kteří nás možná opouštějí. Je to opravdu těžké okno. Není to tak snadné, jak si lidé možná myslí," uvedl trenér.

"Zaprvé jsme měli dlouhou sezonu. Pak byly mezistátní zápasy v Lize národů a ve světové kvalifikaci. Pak máte hráče do 21 let, kteří hráli na Euru. To samé hráči do 19 let. Teď navíc probíhá v USA mistrovství světa klubů, takže přestupové okno je trochu pomalé. S kluby není snadné vyjednávat. Ale my rozhodně jsme na trhu a snažíme se udělat nějaká vylepšení," doplnil Priske, jemuž zatím v úvodu přípravy scházeli reprezentanti.

Naznačil, že někteří hráči Spartu ještě v létě opustí.

"Jsou tu teď možná dva roky a někteří možná i dva a půl roku, tři roky. Možná je čas, aby šli za jinými výzvami. Takže jsme rozhodně připraveni na všechno. Někteří ti noví hráči možná ještě nepřišli. Už tady ale máme dva nové kluky, Hollyho (Hollého) a Santiaga (Enemeho). Jen čekáme, až se zapojí s těmi reprezentanty. V pondělí s námi odcestují (na soustředění)," podotkl Priske.

V letní přípravě chce s týmem vylepšit obranu, Sparta v minulé sezoně dostala druhý nejvyšší počet gólů z šesti mužstev v nadstavbové skupině o titul.

"Inkasovali jsme příliš mnoho gólů, na tom musíme zapracovat. Na druhé straně hřiště jsme zase nebyli dostatečně nebezpeční. Potřebujeme zlepšit nějaké taktické věci, ale i individuální detaily. Mimochodem, liga se také posunula. Kluby se snaží hrát fotbal, nejde jen o nakopávání a souboje," uvedl.