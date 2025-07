Jsou to divné zápasy, říká před odvetou kouč Koubek. Věří, že Plzeň nakonec postoupí

Přestože fotbalisté Plzně poslední dva soutěžní duely nevyhráli, trenér Miroslav Koubek zůstává před středeční odvetou 2. předkola Ligy mistrů v Ženevě proti Servette v klidu.

Třiasedmdesátiletý kouč věří, že jeho svěřenci po úvodní domácí porážce 0:1 prolomí střelecké trápení, švýcarskému soupeři na čtvrtý pokus konečně dají góly a dvojutkání otočí. Koubek také na tiskové konferenci uvedl, že nepochybuje, že brankářská dvojka Florian Wiegele zvládne nahradit zraněnou jedničku Martina Jedličku.

Plzeň vstoupila do sezony vysokým ligovým vítězstvím 5:1 v Pardubicích, pak ale nezvládla dva domácí zápasy. Nejprve prohrála 0:1 se Servette a pak remizovala 1:1 s Jabloncem. "Jsou to náročné dny. Od startu sezony to bude čtvrtý zápas za asi 12 dní, takže jaké to může být jiné než náročné? Ještě do toho cestujeme. Ale my jsme v klidu. I když jsme teď dvakrát nevyhráli, víme, jaké byly průběhy zápasů," řekl Koubek.

"Víme, že jestli to je nějaký lehký propad, je to spíše otázka výsledková. Herně to v žádném případě není špatné. Současné téma je produktivita, to řešíme. Není tolik prostoru na hřišti, ale rozebíráme a analyzujeme věci hlavně u videa. Hledáme cesty, jak to zlepšit a kde je v poslední době příčina té zaseknuté střelecké mušky hlavně našich hrotových hráčů," doplnil zkušený kouč.

Jeho svěřenci potřebují k případnému postupu prolomit střelecké trápení proti Servette. V základní době mu nedali gól ani vloni v březnu v osmifinále Konferenční ligy při dvou bezbrankových remízách, po nichž o postupu Viktorie rozhodl až penaltový rozstřel.

"Jsme mužstvo, které v české lize nastřílelo po Slavii nejvíce branek. Ale Servette je nestřílíme. Takže pochvala pro soupeře, má výbornou defenzivu, houževnatost, odolnost, zkušené obránce. Na druhou stranu šance jsme si vytvořili. Kdyby nebyly, tak je to k pozastavení nebo k nějaké větší úvaze. Je to o tom se trošku zklidnit v šancích, být důraznější a najít někdy třeba nějaký lepší výběr místa," řekl Koubek.

"Nic netrvá věčně, takže buďme optimisté. Se Servette prostě hrajeme druhý rok takové zvláštní zápasy. Zatím padla jenom jedna branka za pět poločasů. Dali ji oni, tak doufám, že je řada na nás. Nějaký brankostroj nepřipadá v úvahu, zase to bude o detailech, maličkostech," doplnil Koubek.

Nějakou dobu bude postrádat brankářskou jedničku Jedličku, který po zákroku protihráče kvůli vážnému zranění hlavy nedochytal zápas v Jablonci. Mezi tyčemi ho znovu zastoupí Rakušan Wiegele. "Ještě s ním budu mluvit. Jako každý sportovec, hráč i brankář je Florian tady v Čechách proto, aby udělal kariéru ve svém silném klubu. Ani nemá čas být nervózní, najednou do toho skáče rovnýma nohama," uvedl Koubek.

"Možná si takovýhle scénář třeba i vysnil. Teď je jenom otázka, jak to uchopí. Začal dobře (proti Jablonci). Věříme tomu, že i v tomto, dejme tomu, náročnějším evropském fotbale, je schopný uspět, protože ten kluk fakt umí. Je klidný, inteligentní člověk. Takže to jsou dobré vlastnosti pro brankářské řemeslo," dodal bývalý gólman Koubek.

Nepovažuje za nikterak zásadní, že Servette bude mít kvůli disciplinárnímu trestu od UEFA několik zavřených sektorů v hledišti včetně "kotle" pro nejhlasitější fanoušky. "V žádném případě to žádná výhoda není. Při tom našem setkání tady v krátké historii byla atmosféra výborná. Jestliže přijde na zápas, dejme tomu, 15 tisíc diváků, tak bude atmosféra výborná znovu," konstatoval Koubek.