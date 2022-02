Jsme bezzubí, uznal po prohře v derby Holeš, Ale věřím, že to zlomíme

Slávistického fotbalistu Tomáše Holeše mrzela porážku 0:2 v derby se Spartou ve čtvrtfinále domácího poháru o to víc, že poprvé vedl od začátku tým jako kapitán. Reprezentační defenzivní univerzál připustil, že po nepovedeném vstupu do jarní části sezony se tlak na vršovické mužstvo zvyšuje. Je ale přesvědčen, že úřadující ligový mistr ukáže charakter a zvedne se.

Slavia nejprve v sobotu v úvodu jarní části první ligy senzačně prohrála doma s poslední Karvinou 0:1 a přišla o vedení v tabulce, dnes pak nezvládla ani pohárové derby. "Vstup jsme si představovali jinak. Porážka v derby se samozřejmě nikdy nehodnotí dobře. Nedat gól ve dvou zápasech je těžké na hlavu. Musíme ukázat charakter, o to víc se semknout a hrát jako tým," řekl Holeš v nahrávce pro média od klubu.

"Věřím, že to zlomíme a začneme zase vyhrávat, střílet góly. Musíme začít zase od začátku, od maličkostí. Každý musí podat zodpovědný výkon, aby se to na hřišti sešlo a bylo tam 11 výborných výkonů. Potom můžeme pomýšlet na úspěch," doplnil osmadvacetiletý defenzivní záložník.

Slavii poprvé od začátku vedl s kapitánskou páskou. "Samozřejmě to mrzí o to víc. Je to taková větší zodpovědnost o ten tým. Ale je to derby, to prostě nechci nikdy prohrávat. Nešlo nám to," připustil Holeš.

Jeho tým oproti Spartě selhal především v pokutových územích. "Myslím, že jsme nezačali špatně, ale hned nás srazil gól ze standardky, který jsme si nechali dát. Potom jsme hráli my, ale většinou jen po vápno. Chybí nám důraz, jsme bezzubí, nedostávali jsme se tolik do šancí. Soupeř se potom zatáhl, čekal na brejky a jeden využil," poznamenal Holeš.

Zápas nevyšel slávistickému stoperovi Aihamu Ousouovi. "Derby je takový specifický zápas, je to možná víc náročnější na psychiku. Aiham v minulém derby dostal červenou, možná to měl ještě v hlavě, ale my ho samozřejmě podržíme. Podzim odehrál skvěle, i v těch ostatních utkáních si vedl výborně. Že se nevydaří jeden zápas, to se ve fotbale stává," podotkl Holeš.

Připustil, že po nevydařeném vstupu do jarní sezony tým pravděpodobně bude pod větším tlakem. O víkendu čeká Slavii náročný ligový zápas na půdě Slovácka a poté už úvodní venkovní duel vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy v Istanbulu proti Fenerbahce.

"Hrajeme ve Slavii, ten tlak je cítit při každém zápase, nebereme nic jiného než výhru. S každým prohraným zápasem je tlak větší, to vnímáme. Ale už jsme tady nějakou dobu a na tlak jsme zvyklí. Každý s tím musí pracovat v hlavě," dodal Holeš.