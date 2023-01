Mám unikátní smlouvu, protože jsem výjimečný hráč, prohlásil Ronaldo

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo přiznal, že upřednostnil saúdskoarabský klub an-Nasr před řadou nabídek z celého světa. Označil se za výjimečného hráče, jehož práce v Evropě po zisku všech možných trofejí skončila. Sedmatřicetiletý portugalský útočník to řekl na dnešní tiskové konferenci v Rijádu při slavnostním představení fanouškům an-Nasru.

Pětinásobný držitel Zlatého míče byl bez angažmá po listopadovém konci v Manchesteru United, jehož vedení i trenéra Erika ten Haga předtím zkritizoval v televizním rozhovoru.

Po nepříliš povedeném mistrovství světa v Kataru podepsal na konci prosince s an-Nasrem smlouvu do roku 2025. Podle informací médií by si měl vydělat ročně astronomickou částku 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun).

"Jsem výjimečný hráč. V Evropě jsem pokořil všechny rekordy a několik jich chci pokořit i tady. Tato smlouva je unikátní, jelikož jsem výjimečný hráč. Jsem velmi hrdý, že jsem udělal takhle důležité rozhodnutí. V Evropě moje práce skončila, vyhrál jsem všechno. Hrál jsem v nejvýznamnějších klubech. V Asii mě čeká nová výzva," řekl Ronaldo.

Někdejší hráč Realu Madrid, Juventusu Turín a Manchesteru United mimo jiné vyhrál opakovaně španělskou, italskou i anglickou ligu. Pětkrát triumfoval v Lize mistrů, navíc je se 140 brankami historicky nejlepším střelcem této elitní soutěže. S Portugalskem v roce 2016 ovládl mistrovství Evropy.

Nové angažmá vybíral z řady možností. "Měl jsem mnoho nabídek z Evropy, Brazílie, Austrálie a USA. Dokonce i v Portugalsku se mě řada klubů snažila podepsat, ale dal jsem své slovo an-Nasru. Jsem vděčný klubu, že mi dal příležitost podílet se v této zemi na rozvoji fotbalu mezi mladší generací a také mezi ženami. Je to pro mě výzva, zároveň se ale cítím šťastný a hrdý," prohlásil rodák z Madeiry, jehož přivítal zaplněný pětadvacetitisícový stadion.

V an-Nasru ho bude trénovat Rudi Garcia. "V životě jsem poznal, že skvělí hráči jako Cristiano se trénují nejjednodušeji, jelikož ho nemám co naučit. Jsme tu kvůli výhrám, jak už řekl, na ničem jiném nezáleží. Chci, aby si to v an-Nasru užíval a vyhrával s ním," konstatoval bývalý kouč Lille, AS Řím, Marseille nebo Lyonu.

An-Nasr je devítinásobným mistrem Saúdské Arábie, v 90. letech minulého století ho krátce vedl i Dušan Uhrin starší. Naposledy vyhrál ligu v roce 2019. Ronaldo by poprvé v jeho dresu mohl nastoupit ve čtvrtek.