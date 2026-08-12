„Je jasné, že se něco stane.“ Priske po vyřazení Sparty prozradil, co řeší s Rosickým

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske byl navzdory porážce 0:3 v Lyonu a vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů spokojený s výkonem týmu.
Letenští nevyužili náskok z prvního utkání (2:1) a přesunou se do základní fáze Evropské ligy.
Sparta i počtvrté v pohárové Evropě v Lyonu prohrála. „Je zjevné, že Lyon byl favorit. Před dvojzápasem i před odvetou, navzdory porážce u nás,“ tvrdil Priske.
„Asi jsme jim udělali víc problémů, než čekali. V Praze jsme vyhráli jen o gól, což bylo klíčové. Stejně tak jsme měli šance v první půli odvety a měli jsme vyrovnat. A to byl ten rozdíl mezi oběma týmy. Oni ukázali kvalitu a využili své šance,“ prohlásil dánský kouč, přestože Lyon víc možností spálil, než využil.
Sparta hrála dlouhé oslabení po vyloučení Adama Ševínského ve 34. minutě. „Důležitým momentem byl první inkasovaný gól, ale myslím, že zápas ovlivnila spíš červená karta,“ dumal Priske.
„Ševínský měl smůlu. Nechtěl faulovat, chtěl se mu vyhnout, ale bohužel na něj sáhl, takže to musela být červená. Když prohráváte, a poté navíc hrajete v deseti, je to náročné,“ posteskl si rodák z Horsens.
„Jsem spokojený s výkonem hráčů a že jsme v náročném zápase hráli náš fotbal, jak nejdéle to šlo,“ mínil Priske.
Jeho týmu strat do sezony vůbec nevyšel, z pěti soutěžních zápasů potřetí prohrál. „Jsem si jistý, že před sebou máme světlou budoucnost,“ překvapil letenský stratég.
Nespokojenost fanoušků Sparty ovšem roste. „Myslím, že v mé pozici jste vždycky pod tlakem, ať vyhrajete nebo prohrajete. To patří k mé práci, takže se pro mě nic nemění,“ podotkl Priske.
Kádr už opustili Jan Kuchta a Peter Vindahl, do zahraničí míří i Lukáš Haraslín. Pražané se tak zřejmě poohlédnou po posilách.
„Přestupy neustále řešíme s Tomášem Rosickým. Když vidíte, co se stalo tenhle týden, kdy jsme se loučili s kapitánem, brankářem a útočníkem, tak je jasné, že se pravděpodobně něco stane,“ naznačil Priske příchod nových tváří. „Ale co a kdy, to vám říct nemůžeme. To zůstane mezi námi,“ přidal.
Stále věří, že tým špatný vývoj po startu sezony zlomí. „Musí to začít už v sobotu. Musíme vyhrát s Teplicemi,“ burcoval kouč, který se do Sparty vrátil po neúspěšné štaci ve Feyenoordu.
„Dívám se na malé situace, detaily. Vidím, jak se s tím hráči perou, ale celý zápas dřou, i když hrají v deseti. Takže to mi dává sebevědomí, že vidím, jak se snaží,“ pokoušel se Priske hledat pozitiva.
„Teď budeme do startu Evropské ligy hrát jednou týdně a musíme předvést výkony a uhrát výsledky, které tahle slova potvrdí a které se od nás očekávají,“ uvědomoval si.
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