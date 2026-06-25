Jihoafričané šokovali Koreu a senzačně postoupili do play off

Fotbalisté Jihoafrické republiky v závěrečném kole skupinové fáze mistrovství světa porazili 1:0 Koreu a poprvé v historii postoupili do play off.
Jediný gól utkání v Monterrey vstřelil v 63. minutě Thapelo Maseko. Africký celek se v „české“ skupině A posunul na druhou příčku. Korea si musí počkat, zda jí budou tři body stačit na postup ze třetího místa.
V souběžně hraném zápase udrželo domácí Mexiko stoprocentní bilanci výhrou 3:0 nad českou reprezentací, která na turnaji končí.
Jihoafrickou republiku v úvodním kole vyřazovací fáze čeká v neděli Kanada, druhý tým skupiny B a jeden z pořadatelů šampionátu.
V úvodním dějství měla obě mužstva po jedné velké gólové šanci. V osmé minutě I Kang-in po závaru před bránou těsně minul. Po půlhodině Kim Sung-kju vyrazil Mbathovu střelu jen k Makgopovi, jenž z dorážky nedokázal usměrnit míč mimo dosah korejského brankáře.
Korejský trenér Hong Mjong-po udělal o poločase tři změny a na hřiště poslal i hvězdného útočníka Son Hung-mina, který překvapivě chyběl v základní sestavě.
Skóroval ale soupeř. V 63. minutě si Maseko zpracoval ve vápně Moremiho prudkou přihrávku z levé strany a pohotově poslal míč k tyči. Dvaadvacetiletý útočník vstřelil teprve druhou reprezentační branku a Jihoafričané šli poprvé na turnaji do vedení.
Asijský celek se ve druhém poločase nedokázal dostat do hry a nevypracoval si žádnou gólovou příležitost. Podruhé za sebou tak na šampionátu neskóroval, prosadil se pouze při úvodní výhře 2:1 nad českým týmem.
Jihoafrická republika postoupila do vyřazovací fáze na čtvrtý pokus. K postupu jí stačily čtyři body. Ve skupině skončila i při poslední účasti mezi elitou před 16 lety na domácím šampionátu. Její nedělní zápas v Los Angeles proti Kanadě bude zahajovacím utkáním play off.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina A (Monterrey):
Jihoafrická republika - Korea 1:0 (0:0)
Branka: 63. Maseko. Rozhodčí: Tello - Belatti, Chade - Mastrangelo (video, všichni Arg.). ŽK: Modiba - Čo Ku-song. Diváci: 51.243.
JAR: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mbatha, Sithole - Maseko (75. Rayners), Mofokeng (80. Adams), Appollis (62. Moremi) - Makgopa. Trenér: Broos.
Korea: Kim Sung-kju - I Han-pom, Kim Min-če (66. Pak Čin-sup), I Ki-hjok - Sol Jong-u, Hwang In-pom, Pak Sung-ho (46. Kim Čin-kjo), I Te-sok (46. Castrop) - I Kang-in, Hwang Hi-čchan (46. Son Hung-min) - O Hjon-kjo (74. Čo Ku-song). Trenér: Hong Mjong-po.
Konečná tabulka:
1.
Mexiko
3
3
0
0
6:0
9
2.
Jihoafrická republika
3
1
1
1
2:3
4
3.
Korea
3
1
0
2
2:3
3
4.
Česko
3
0
1
2
2:6
1
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