Jihoafričané padli s Mexikem, na Česko půjdou oslabeni. Tragédem zápasu byl Sithole

Mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2:0. Týmu jedné ze tří hostitelských zemí na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistili první tři body Julián Quiňones a Raúl Jiménez. Soupeř dohrával v devíti, červenou kartu dostali Sphephelo Sithole a Themba Zwane. V nastavení byl vyloučen i domácí César Montes.
Druhý zápas ve skupině A mezi českými a korejskými fotbalisty začne v Guadalajaře ve 4:00 SELČ. Jihoafričané budou za týden v Atlantě druhým soupeřem českých fotbalistů, Mexiko ve stejný den uvítá v Guadalajaře Korejce.
První střelu na turnaji vyslal už v 5. minutě domácí Jiménez, pětatřicetiletý útočník londýnského Fulhamu, který je už na čtvrtém světovém šampionátu. Brankář Williams si v té chvíli ještě poradil, ale o čtyři minuty později už kapituloval.
Hodně mu to zkomplikoval spoluhráč Sithole, který při rozehrávce ztratil míč a umožnil Quiňonesovi, aby pohotově zakončil. Král střelců saúdsko-arabské ligy, v níž letos nasbíral víc branek než Portugalec Ronaldo, poslal míč přesně mezi brankářovy nohy.
Ještě do přestávky málem přidal další gól, ale jeho střelu ve 42. minutě zastavila tyč. Spolu s Jiménezem ještě několikrát zaměstnali jihoafrickou obranu, zatímco na druhé straně byl mexický gólman Rangel skoro bez práce. Ojedinělý pokus Mbokaziho z dálky zvládl.
Hned v úvodu druhého dějství Sithole zastavil unikajícího Gutiérreze na hranici šestnáctky faulem a stal se prvním vyloučeným hráčem na turnaji. Početní převahu domácí využili v 67. minutě, kdy si Jiménez z hloubky pole naběhl na centrovaný míč a hlavou vstřelil 46. gól v mexickém dresu. To už byl na hřišti i sedmnáctiletý Mora, nejmladší hráč na turnaji.
Sedm minut před koncem odhalil videorozhodčí, že Zwane udeřil Alvarada do obličeje, a druhý Afričan musel předčasně ze hřiště. Belgický trenér Hugo Broos se tak proti českému týmu bude muset obejít bez dvou fotbalistů. Kompletní ale za týden nebudou ani Mexičané, protože v nastavení dostal za zmaření gólové šance červenou kartu jejich stoper Montes.
Skupina A (Mexiko):
Mexiko - Jihoafrická republika 2:0 (1:0)
Branky: 9. Quiňones, 67. Jiménez. Rozhodčí: Sampaio - Pires, Boschilia (všichni Braz.) - Gallo (video, Kol.). ŽK: Gutiérrez - Mokoena, Sibisi. ČK: 90.+2 Montes - 49. Sithole, 84. Zwane. Diváci: 80.824.
Mexiko: Rangel - Reyes, Montes, Vázquez, Gallardo - Alvarado, Fidalgo (66.Mora) , Lira (76. Álvarez) , Gutiérrez (66. L. Chávez) - Jiménez (76. González), Quiňones (79. Vega). Trenér: Aguirre.
Jihoafrická republika: Williams - Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi - Mokoena, Sithole, Modiba (77 Appollis), Adams (61. Zwane) - Foster (57. Mbatha), Rayners (77. Makgopa). Trenér: Broos.
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