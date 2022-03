Jednadvacítka si výhrou v Andoře zajistila nejhůře druhé místo ve skupině

Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli v osmém z deseti utkání kvalifikační skupiny o mistrovství Evropy na hřišti poslední Andorry 3:0 a drží naději na první místo v tabulce a přímý postup. Navíc si výhrou zajistili minimálně druhou pozici ve skupině, která zaručuje baráž.

"Lvíčata" rozhodla o výhře v úvodních deseti minutách, kdy se trefili Adam Karabec a Daniel Fila. Druhý jmenovaný po změně stran stanovil konečný výsledek.

"Nastoupili jsme s osmi hráči, kteří neodehráli páteční vítězný zápas v Albánii. Tím pádem jsme mohli držet slušné tempo. Úvod jsme zvládli naprosto perfektně. Myslím si, že tam byly určité rezervičky, i když blok soupeře byl hluboký. Byla to ale jednoznačná výhra. Mužstvo zaslouží pochvalu," řekl trenér Jan Suchopárek na on-line tiskové konferenci.

Jeho výběr zvítězil v probíhající kvalifikaci pošesté a upevnil si vedení v tabulce o šest bodů před druhou Anglií. Ta má ale k dobru tři zápasy včetně večerního souboje v Albánii. "To, co jsme si přáli, to znamená mít před zápasem s Anglií tuto výchozí pozici, jsme splnili. Věřím, že v červnu budeme připravení," uvedl Suchopárek. "Na začátku bychom s baráží byli spokojení, ale chceme být první," konstatoval Fila.

Na závěrečný turnaj do Rumunska a Gruzie v roce 2023 přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst. Zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž. Suchopárkův výběr zakončí kvalifikaci v červnu domácími zápasy s Anglií a Andorrou.

Češi prožili výborný vstup do utkání, jež se hrálo na umělé trávě, a už po šesti minutách otevřel skóre Karabec po přihrávce spoluhráče ze Sparty Součka. "Chtěli jsme dát rychlý gól, protože jsme věděli, že čím déle by to trvalo, tím by to bylo složitější," prohlásil Karabec, který za další čtyři minuty asistoval u Filovy branky.

Ve druhé půli se po Rynešově volném kopu prosadil opět Fila. Čtvrtý zásah hostů mohl přidat střídající Ostrák, jenže jeho ránu zastavilo břevno. Andorra prohrála i sedmý kvalifikační duel a jako jediná zůstává ve skupině G bez bodu.