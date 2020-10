Lvíčata ve Skotsku nevyužila převahu a poprvé v kvalifikaci o ME prohrála

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy poprvé prohráli. V Edinburghu se Skotskem navzdory převaze podlehli 0:2 a zkomplikovali si boj o postup na šampionát, kam projdou vítězové základních skupin a pět nejlepších celků z druhých míst.

Výběru trenéra Karla Krejčího sice stále patří první místo v tabulce, ale druhé Skotsko už na něj ztrácí jediný bod a má zápas k dobru. O dva body zpět je třetí Chorvatsko a čtvrté Řecko. O dalších šest bodů zpět je pátá Litva, proti které Češi nastoupí v úterý.

Český tým měl od začátku převahu, soupeře výrazně přestřílel, ale do vyložené šance se nedostal. Naopak domácí udeřili z jediné příležitosti v prvním poločase. Na polovině hřišti vystihli Součkovo vhazování a po rychlém protiútoku a kombinaci s Pattersonem se střelou o tyč prosadil Hornby.

Po přestávce se obraz hry nezměnil. Češi drželi míč, ale do nebezpečné šance se dostal až v 79. minutě Sadílek, který z úhlu brankáře Doohana nepřekvapil. Naopak Skotové stejně jako v první půli z první vážnější akce udeřili. Po centru z přímého kopu v 82. minutě Hornby našel patičkou McCrorieho, který definitivně rozhodl o výhře domácích.

Utkání kvalifikace ME fotbalistů do 21 let v Edinburghu:

4. skupina:

Skotsko - ČR 2:0 (1:0)

Branky: 25. Hornby, 82. McCrorie. Rozhodčí: Cuadra - Sobrino, García (všichni Šp.). ŽK: Campbell, Reading, Ashby - L. Krejčí, Granečný. Bez diváků.

Sestavy:

Skotsko: Doohan - Mayo, Ashby (84. McLennan), McIntyre, Harvie - McCrorie, Campbell, Ferguson - Patterson (72. Maguire), Hornby, Reading. Trenér: Gemmill.

ČR: Jedlička - Souček, Plechatý, Zima, Sadílek - Vaníček (67. Matoušek), Janošek, Hlavatý (80. Granečný), L. Krejčí, Bucha - Drchal (68. Růsek). Trenér: K. Krejčí.

Tabulka: