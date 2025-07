Jedla je v tom trošku blázen, prohlásil asistent Viktorie o nateklém brankáři

Brankář plzeňských fotbalistů Martin Jedlička po zranění hlavy ze sobotního utkání proti Jablonci již opustil nemocnici a byl pozdravit spoluhráče před středeční venkovní odvetou 2. předkola Ligy mistrů proti Servette Ženeva.

Sedmadvacetiletý gólman Viktorie, který po zákroku protihráče utrpěl zlomeninu nosu, má oteklý obličej, zároveň je ale plný optimismu.

Kdy se bude moci zapojit zpět do tréninku a do hry, nicméně zatím není jasné. Před odletem do Ženevy to novinářům řekl asistent trenéra Jan Trousil.

"Jedla byl za námi, byl nás pozdravit a popřát nám štěstí. Má oteklý obličej, ale je plný optimismu. On je v tomhle trošku blázen. Takže jakmile dostane zelenou, hned se vrhne do tréninku. Ale bavit se o tom, kdy nastoupí, je zatím předběžné. To je věc doktorů, kdy mu to dovolí. Ale on je nastavený tak, že by chtěl co nejdřív už jít zase do brány," řekl Trousil.

Jedlička utrpěl vážné zranění na konci deváté minuty ligového duelu s Jabloncem, které skončilo 1:1.

Poblíž čáry vyboxoval odražený míč těsně před hostujícím Martinem Cedidlou, načež ho jablonecký obránce tvrdě trefil hlavou do obličeje.

Jedlička po několikaminutovém ošetřování opouštěl stadion na nosítkách a s otřesem mozku a zlomeným nosem putoval do nemocnice. Sudí Lukáš Nehasil Cedidlovi odpískal faul, karetní trest nicméně neudělil.

Lékaři měli podezření na další zlomeniny v Jedličkově obličeji, definitivně jasno ale bude zřejmě až poté, co brankáři splaskne otok.

"Nevím přesně, jaké byly ty informace o tomhle, to už samozřejmě vědí doktoři. My jsme se s ním jenom pozdravili. Ale je pozitivní a to je nejdůležitější," podotkl Trousil.

Jedlička při návratu mezi tyče zřejmě bude muset nějakou dobu používat ochranu obličeje. V odvetě v Ženevě ho zastoupí rakouský gólman Florian Wiegele, který si proti Jablonci odbyl premiéru v české lize.