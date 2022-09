Jediný Čech v Barce byl hrdina, ale rád si i šplhnul. Drda ho vyškrtl z Němé barikády

Zhruba čtyři hodiny přednášel ve středu u středočeského krajského soudu státní zástupce Adam Borgula obžalobu v kauze údajně zmanipulované insolvence společnosti Via Chem Group. Před trestním senátem kvůli ní skončilo 15 lidí a pět firem. Hlavním obžalovaným je podnikatel Petr Sisák, kterého žalobce viní z trestných činů poškození věřitele, zasahování do nezávislosti soudu či legalizace z výnosů z trestné činnosti. Borgula soudu navrhl, aby ho za to poslal na 13 let do vězení a uložil mu peněžitý trest 20 milionů korun.

Sisák byl podle státního zástupce vedoucím činitelem organizované zločinecké skupiny, ve které figuroval i jeho právník Ivo Hala, pražský advokát Jan Pacovský či insolvenční správkyně v případu Vladimíra Jechová Vápeníková. I jim navrhl Borgula vysoké nepodmíněné a peněžité tresty spojené se zákazy činnosti. Bývalou soudkyni českobudějovického krajského soudu Marii Červinkovou, která měla insolvenční řízení na starosti, viní žalobce ze zneužití pravomoci a žádá pro ní roční podmíněný trest.

Na trestné činnosti se podle obžaloby podíleli další právníci i nastrčení takzvaní bílí koně. "Skupina byla zaměřena na nezákonné manipulování insolvenčních řízení," prohlásil. Její členové v letech 2013 a 2014 podle Borguly uzavírali antedatované smlouvy o prodejích cenných papírů, sepisovali směnky za desítky i stovky milionů korun za neexistující závazky a měnili účetní knihy. Dělali to proto, aby nemuseli platit věřitelům.