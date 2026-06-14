Gólu Švýcarska předcházel podezřelý moment. Diktatura, obořil se Neville na FIFA

Mezinárodní fotbalová federace FIFA musí na mistrovství světa obhajovat další kontroverzi. O úvodní branku Švýcarů na turnaji se postaral Breel Embolo z pokutového kopu, z opakovaných záběrů se ale zdálo, že faulovaný Remo Freuler se nacházel v ofsajdové pozici.
Kvůli technologickému výpadku u poloautomatizované ofsajdové technologie fanoušci u obrazovek nemohli vidět prokazatelný záběr. FIFA následně vydala mlhavé vyjádření a experti v čele s Garym Nevillem spustili bouři kritiky.
Když na konci úvodní čtvrthodiny zápasu mezi Švýcarskem a Katarem naběhl gólman Abunada do útočícího Freulera, bylo všem jasné, že bude pro zemi helvétského kříže nařízena penalta. Opakované záběry však odhalily, že by kvůli postavení mimo hru Švýcara měl být verdikt hlavního rozhodčího zrušen.
Nestalo se tak, navíc nebyly v televizi k vidění důkazy zprostředkované poloautomatickou ofsajdovou technologií, která je dnes standardem.
Celou situaci nepochopil ani expert Gary Neville. „Všichni si tady myslíme, že to byl ofsajd, proč nám to neukazují?“ čílila se legenda Manchesteru United.
Tato událost hrubě ovlivnila průběh celého zápasu. I přesto, že byli Švýcaři považováni za velkého favorita, hrálo se i díky skvělému výkonu katarského brankáře otevřené utkání.
Celé drama vyústilo až ve vyrovnávací branku minulého hostitele mistrovství, a je tedy možné, že kontroverzní rozhodnutí sudího připravilo Katar o historicky první výhru na šampionátu.
„Je to jako diktatura, protože drží tyto důkazy a neukazují je fanouškům. Je to směšné. Dokažte nám, že to nebyl ofsajd. Kde je ta transparentnost?“ uvedl znovu Neville pro ITV.
Jenže FIFA důkazy i vyjádření nakonec vydala a celou situaci vysvětluje technickým výpadkem. „Během zápasu Katar proti Švýcarsku v oblasti San Francisco Bay Area zabránil krátký technický výpadek vytvoření animace potvrzující regulérní postavení hráče před penaltou nařízenou ve prospěch Švýcarska ve 14. minutě,“ uvádí se v prohlášení.
Dále se fanoušci mohli dozvědět, že proces přezkoumávání u videorozhodčího proběhl bez problémů. „Pracovní postup VAR nebyl tímto problémem ovlivněn a následoval běžný postup při kontrole rozhodnutí na hřišti. Čáry použité VAR k ověření pozice příslušných hráčů neukazovaly, že by útočící hráč byl v ofsajdu v žádné ze dvou situací těsně před rozhodnutím o penaltě,“ napsala FIFA.
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