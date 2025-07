Zaútočili jsme jako krysa, líčil Koubek po postupu. A kritizoval "vražedný" rozpis

Trenér Miroslav Koubek byl nadšený, že fotbalisté Plzně hned na startu sezony splnili jeden z hlavních cílů a postupem přes Servette Ženeva z 2. předkola Ligy mistrů si pro podzim zajistili účast v základní fázi pohárů.

Třiasedmdesátiletý kouč označil vítězství 3:1 po obratu ve středeční venkovní odvetě ve Švýcarsku za jeden z největších večerů jeho současného působení ve Viktorii. Na tiskové konferenci se zároveň pozastavil nad tím, že Západočeši mají už v sobotu od 17:00 hrát ligový duel v Mladé Boleslavi.

Plzeň se po Slavii a Olomouci stala třetím jistým účastníkem hlavní fáze pohárů, kterou si zahraje celkově pojedenácté a už počtvrté za sebou.

"Mám velkou radost, nebudu něco zakrývat. Jsme prostě minimálně v Evropské lize, to je velký úspěch. Nebyl to lehký protivník. Tu radost s hráči si člověk opravdu užije," řekl Koubek.

"Hlavně jsem rád, že se nám ta evropská nit nepřerušila a že pokračujeme v té naší éře, kdy se tam držíme. Určitě neděláme ostudu a přispíváme i třeba tímto vítězstvím českému koeficientu. Věřím, že ještě přispějeme," doplnil Koubek.

Západočeši dokázali poprvé v klubové historii otočit dvojzápas, v němž po úvodním duelu doma prohrávali. Ve venkovní odvetě navíc už ve čtvrté minutě inkasovali a v tu chvíli ztráceli dva góly, ale poté třemi brankami předvedli velký obrat.

"Můžeme to tak nazvat, že to byl jeden z největších večerů už třetího roku působení Viktorie Plzeň v evropských pohárech. Zápas byl speciální tím, že jsme byli v situaci, se kterou jsme se nesetkali. Vlastně setkali, jednou v minulé sezoně proti Laziu Řím. Domácí porážka o jednu branku a potom jedeme ven. Takže jsme věděli, že už stojíme v rohu u zdi. Vždy říkám hráčům, že když jsi v rohu u zdi, musíš zaútočit, jako to dělá jedno zvířátko, které kousne - krysa," řekl Koubek.

"Tuhle filozofii, že to tady prostě zlomíme za každou cenu, jsme měli. Změnili jsme trošku způsob hry oproti domácímu zápasu, všechno jsme zjednodušili. Velkou komplikací byla branka, kterou jsme dostali. Ale my jsme do zápasu šli s tím, že i na tento moment jsme připraveni. S tím, že to otočíme, že budeme mít v hlavách jenom to, že to utkání potřebujeme vyhrát. Byl prostor stále se zápasem něco udělat, a to se podařilo. Klobouk dolů před hráči," podotkl Koubek.

Komplikací pro jeho tým bylo v 66. minutě vyloučení záložníka Adriana Zeljkoviče, který po letním příchodu poprvé dostal šanci v základní sestavě. Následně ale červenou kartu inkasovali i domácí.

"Na to, že hrál takový veledůležitý zápas prvně v životě, tak ho musím pochválit. Samozřejmě je tam výhrada k červené kartě, ale zase tam je nějaký názor, že to bylo až moc přísné. Ale budiž, rozhodčí to odpískal, mimochodem skvělý rozhodčí. Takže až na tento moment v mých očích obstál. Ještě musí zapracovat na své koordinaci, pohybové intenzitě," uvedl Koubek.

Minimum odpočinku

Jeho svěřence čeká nesmírně náročný program. Hned v sobotu vpodvečer ligový zápas v Mladé Boleslavi a už v úterý úvodní venkovní duel 3. předkola Ligy mistrů v Glasgow proti Rangers.

"Ten program je vražedný. Nevím, jestli máme vůbec vybalovat tašky. Řeknu jednu poznámečku: všiml jsem si, že některé asociace těm mužstvům ulehčí a odloží jim kolo. Tady u nás je to jenom při play off, ale některé asociace to dělají i v jiné fázi předkol, aby té zemi co nejvíc pomohly. To je jenom k zamyšlení. Já bych uvítal, kdyby taková možnost byla," řekl Koubek.

"Je to obrovsky složité a ani to nenaplňuje ty hodiny k zápasu s Boleslaví. Teď byla polemika, zabývá se tím FIFA nebo UEFA, že hráč musí mít 72 hodin odpočinku. My je k Boleslavi nebudeme mít. Teď nevím, jestli to pravidlo už je schválené, nebo ne. My tady končíme, je za chvíli půlnoc a hrajeme v sobotu v pět. Proč aspoň nehrajeme v osm, proboha? Proč tam hraje Olomouc s Libercem, proč tam nehrajeme my? Aspoň tahle mini pomoc zástupcům v Evropě, každá hodina dobrá pro regeneraci, kluci se můžou vyspat. Ale to jsou věci, které nikoho moc nenapadají," dodal Koubek.