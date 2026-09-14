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Sport

Jeden z mála, koho respektoval i Řepka. Dicks už si u legendy objednal pivo

Sport
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Úmrtí legendárního brankáře Luďka Mikloška, jenž zemřel ve věku 64 let, zasáhlo fotbalovou veřejnost. Na českého gólmana vzpomínají jeho spoluhráči, kluby i další osobnosti.

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Martin Mikloško, syn Luďka Mikloška

„Jménem své maminky a celé rodiny bych chtěl upřímně poděkovat fanouškům i všem v klubu West Ham United za milá přání, myšlenky a modlitby, které mému tatínkovi během jeho nemoci posílali. Dodávalo mu to sílu nevzdávat se a bojovat, dokud to jen šlo.

Tatínek West Ham United zkrátka miloval. A obzvlášť rád slyšel, jak fanoušci na každém zápase hlasitě a hrdě skandují jeho jméno. Klub i jeho fanoušci byli a vždy budou součástí naší rodiny.“

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U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after traveling to Ireland

ŽIVĚ Trump znovu vyzval Ukrajinu k neútočení na ruské rafinerie. Kreml tleská

Prezident Spojených států Donald Trump v rozhovoru s novináři znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. Nejnovější vyjádření učinil v noci na pondělí při návratu z Irska. V neděli v Irsku řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to škodí celému světu. Mluvčí Kremlu Trumpova slova přivítal.

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Měla to být dojemná charitativní akce pro těhotnou partnerku s rakovinou, nakonec ale polský cyklista Jakub Heisig skončil v nemocnici. Proč? V Ostravě ho zmlátili vlastní krajané, protože měl žlutomodrou čepici, kterou si spletli s ukrajinskými barvami. Ve skutečnosti ale šlo o barvy Horního Slezska, což agresoři nepoznali a nadávali mu do „banderovce“. Incident komentoval i polský ministr.

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