Jeden z mála, koho respektoval i Řepka. Dicks už si u legendy objednal pivo

Úmrtí legendárního brankáře Luďka Mikloška, jenž zemřel ve věku 64 let, zasáhlo fotbalovou veřejnost. Na českého gólmana vzpomínají jeho spoluhráči, kluby i další osobnosti.
Martin Mikloško, syn Luďka Mikloška
„Jménem své maminky a celé rodiny bych chtěl upřímně poděkovat fanouškům i všem v klubu West Ham United za milá přání, myšlenky a modlitby, které mému tatínkovi během jeho nemoci posílali. Dodávalo mu to sílu nevzdávat se a bojovat, dokud to jen šlo.
Tatínek West Ham United zkrátka miloval. A obzvlášť rád slyšel, jak fanoušci na každém zápase hlasitě a hrdě skandují jeho jméno. Klub i jeho fanoušci byli a vždy budou součástí naší rodiny.“
Martin Mikloško, syn Luďka Mikloška
„Jménem své maminky a celé rodiny bych chtěl upřímně poděkovat fanouškům i všem v klubu West Ham United za milá přání, myšlenky a modlitby, které mému tatínkovi během jeho nemoci posílali. Dodávalo mu to sílu nevzdávat se a bojovat, dokud to jen šlo.
Tatínek West Ham United zkrátka miloval. A obzvlášť rád slyšel, jak fanoušci na každém zápase hlasitě a hrdě skandují jeho jméno. Klub i jeho fanoušci byli a vždy budou součástí naší rodiny.“
Petr Čech, bývalý brankář mj. Chelsea a reprezentace
"Dnešek je velmi smutný den, protože nás opustil člověk, který pro český fotbal udělal strašně moc. Fotbal přišel o brankářskou legendu, skvělého člověka a jednu z nejpříjemnějších osobností tohoto sportu.
Luděk udělal strašně moc pro naši stopu v Premier League. Otevřel dveře nám všem ostatním, kteří po něm potom přišli do Premier League. Díky jeho výkonům a té jeho lidskostí zaujal lidi. Potom díky tomu Jan Stejskal, Pavel Srníček a ostatní mohli pokračovat v tom, co on začal.
Já jsem s ním měl možnost několikrát diskutovat o Premier League a o fotbale v Anglii. Takže když jsem přišel do Anglie, samozřejmě mi hodně pomohlo o té mentalitě a o té lize co nejvíc vědět. Jeho postřehy mi pomohly pochopit, co mě čeká - a dobře jsem toho využil. Takže to bylo i pro mě strašně důležité.
Bude nám chybět, je to obrovská škoda. Ale jeho odkaz přetrvá navždy. Doufám, že se lidi uvědomují, jak velkou stopu v českém fotbale zanechal. A že jeho památka zůstane ve fotbalových srdcích navždy.“
Tomáš Řepka, bývalý obránce West Hamu v letech 2001 - 2006
„Zasáhlo mě to. Byl to jeden z mála, ke komu jsem měl respekt a velkou úctu. Provedl mě pěti roky ve West Hamu. Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou.
Mockrát jsem si s ním povídal do hloubky i seděl v anglickém pubu a dost jsme toho zažili v Českém domě v Londýně. Měli jsme se rádi a jeden zápas jsme spolu odkopali i v národním týmu. Odešel jako hrdina a taky tak i žil. Byl to můj velký učitel. LUDO, TY MI BUDEŠ CHYBĚT!“
Julian Dicks, bývalý obránce a Mikloškův spoluhráč ve West Hamu
„Hodně smutná zpráva dneska. Odešel LUDO. Jednoho dne tě zase uvidím, příteli. A nezapomeň tam pro mě mít připravený český Budvar.“
West Ham United
„Odpočívej v pokoji, Luďku, náš milovaný inspirativní brankáři a člověče s velkým srdcem.“
Klub zabarvil své logo na sociálních sítích do černa, s legendou se rozloučí ve dvou zápasech. První vzpomínka proběhne před úterním pohárovým duelem s Fulhamem, Mikloškově památce pak bude věnovaný domácí duel po reprezentační přestávce na začátku října proti dalšímu jeho bývalému týmu Queens Park Rangers.
Václav Brabec, majitel a předseda představenstva Baníku Ostrava
„Luděk Mikloško byl obrovskou osobností, vnímal jsem ho jako skutečnou ikonu Baníku Ostrava. Jsem vděčný za léta, po které jsem s ním mohl spolupracovat a poznat ho jako přímého člověka oddaného Baníku. Jeho ztráta je nenahraditelná. Chtěl bych všem jeho blízkým a vlastně celé baníkovské rodině vyjádřit upřímnou soustrast nad jeho odchodem.“
David Trunda, předseda Fotbalové asociace ČR
„S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Luďka Mikloška, jedné z výrazných osobností českého fotbalu. Svými výkony i přístupem k fotbalu se výrazně zapsal do jeho historie a získal si respekt nejen v České republice, ale také v zahraničí.
Jeho jméno zůstane navždy spojeno s významnou érou českého fotbalu a s hodnotami, které jako hráč i člověk reprezentoval. Jménem Fotbalové asociace České republiky i svým vlastním vyjadřuji upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým, přátelům a všem, kteří měli možnost Luďka poznat a spolupracovat s ním. Čest jeho památce.“
Slavia Praha
„Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, bývalý vynikající brankář a výrazná osobnost ostravského fotbalu. Rodině, blízkým a celému Baníku Ostrava vyjadřujeme upřímnou soustrast.“
Sparta Praha
„Upřímnou soustrast! Hodně sil jeho rodině, všem blízkým a celému Baníku. Odešel velký člověk. Čest jeho památce!“
Viktoria Plzeň
„Ve věku 64 let odešel do fotbalového nebe Luděk Mikloško. Jeho rodině, všem pozůstalým i celému Baníku vyjadřujeme upřímnou soustrast. Čest jeho památce.“
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