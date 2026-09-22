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Sport

Jeden turnaj, jeden stadion. Grónská liga žije fotbalovým unikátem

Sport
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Takovou fotbalovou soutěž jinde na světě jen tak nenajdete. V Grónsku rozhodli o mistrovi během několika dní. A na jediném hřišti.

Maniitsoq
Hřiště v Maniitsoqu, které letos hostilo mistrovství Grónska ve fotbale.Foto: Profimedia – James BROOKS / AFP / AFP / Profimedia
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Dva miliony čtverečních kilometrů ledu a skal a přibližně 56 000 obyvatel. To je největší obydlený a dnes i nejslavnější ostrov světa, Grónsko.

Bez ohledu na mezinárodní politiku a napětí, které v posledních měsících provázelo vztahy Grónska a Dánska s USA, si místní obyvatelé nenechají vzít svoji tradiční zábavu.

Fotbalový šampionát se přitom musí vměstnat do pouhých několika dní.

Britská BBC právě v době rozjitřených emocí kolem ostrova připomněla reportáž o tamní výjimečné fotbalové lize. Také ta dokazuje, že obyvatelé Grónska jsou hrdý národ dbající na své tradice.

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Kvůli rozlehlosti země se kluby pravidelně sjíždějí ze všech končin. Letos v srpnu bylo cílem město Maniitsoq na stejnojmenném ostrově, vzdálené zhruba 150 kilometrů od hlavního města Nuuku.

Podle reportáže britské stanice se o ligovém turnaji často hovoří jako o nejnáročnějším šampionátu na světě.

Zatímco před rokem se v Nuuku střetlo o titul osm celků, tentokrát se výrazně projevily ekonomické problémy a účastníků byla jen polovina.

I tak hráči celku G-44 Qeqertarsuaq museli podstoupit náročnou cestu, aby si vůbec mohli zahrát. Cesta do dějiště turnaje jim na lodi trvala skoro dva dny.

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To však byla jen jedna z výzev, které mistrovství Grónska přináší.

Hraje se v chladu a hráči jsou bičováni arktickým větrem. Mráz zalézá až do kostí. I proto redaktoři grónské televize, která vysílala celé mistrovství živě, komentovali raději z vysílacího vozu.

Podobně se zachovala i část fanoušků, kteří se dívali na fotbal z tepla svých zaparkovaných aut a hru „komentovali“ troubením klaksonů. Ti nejotrlejší obsadili tribuny a užívali si unikátní výhled na hřiště i krásu místní přírody a moře.

Fotbalisté souboji o titul obětují svůj volný čas i pohodlí. Kvůli drahému ubytování přespávají společně v jednoduchých ubikacích.

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„Je to jako v levném hotelu. Tady na palandách spí hráči, dva nejmladší mají jen přistýlku. Naopak vedoucí týmu, brankář a kapitán mají výsadu třílůžkového pokoje,“ popsal v reportáži BBC skromné ubytování jeden z hráčů celku G-44.

Po několika náročných dnech plných zápasů přišlo finále. Suveréna grónské fotbalové scény Boldklubben af 1967 (B-67) v něm vyzval celek G-44.

Favorita z Nuuku soupeř nezaskočil a B-67 po výhře 4:0 získal už sedmnáctý titul mistra Grónska.

Protože letos byl počet odhlášených týmů i na grónské poměry enormní, rozhodla se tamní federace pro změnu herního systému. Od příštího roku se má změnit struktura soutěže tak, aby se do ní mohlo zapojit více týmů z menších měst a vesnic, pro které jsou dlouhé cesty na turnaje finančně i logisticky velmi náročné.

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