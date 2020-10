Šilhavý a jeden z hráčů budou kvůli covidu doma. Reprezentaci ve Skotku povede Chytrý

Jeden hráč české fotbalové reprezentace a hlavní kouč Jaroslav Šilhavý v pondělí měli pozitivní test na koronavirus a byli umístěni do karantény. Národní celek ale dostal od hygieny povolení v úterý odletět ke středečnímu zápasu Ligy národů ve Skotsku, mužstvo povede asistent trenéra Jiří Chytrý.

Jaroslav Šilhavý v zápase kvalifikace ME 2020 Bulharsko - Česko | Foto: Reuters

Reprezentační tým ještě doplní čtyři hráči z náhradního výběru z české ligy, který byl složen o víkendu a připravoval se pod vedením kouče osmnáctky Davida Holoubka. Jména dodatečně povolaných oznámí Fotbalová asociace ČR (FAČR) v úterý ráno. Novinářům to řekl tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Národní celek v pondělí v Praze absolvoval po návratu z Izraele, kde v neděli zvítězil 2:1, další testování. Původně se měl z Haify přesunout rovnou do Skotska, plány ale změnily problémy s koronavirem. Odběry na Kypru, kde se tým chystal po středeční výhře 2:1 v přípravě nad domácím výběrem, totiž odhalily tři pozitivní hráče a jednoho s neprůkazným výsledkem.

V Izraeli reprezentaci scházeli kapitán Bořek Dočkal, útočník Adam Hložek, záložník Antonín Barák, obránce Filip Novák a z kapacitních důvodů gólman Filip Nguyen. Devítka z 18 hráčů se kvůli sobotním kontrolním testům přesunula z Kypru do Izraele až v den utkání malým letadlem.

"Pozitivní zprávou po dnešním přetestování české reprezentace je rozhodnutí hygienických autorit o tom, že se v úterý do Skotska vydá původně nominovaný A-tým. Nebude se to ale bohužel týkat dvou osob, které byly během přetestování pozitivní. Jedná o jednoho hráče a o hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého. Oba byli umístěni do karantény a řídí se tedy pokyny příslušné hygienické stanice. Jaroslav Šilhavý je v tuto chvíli bez příznaků," uvedl Jurman. Jména pozitivně testovaných hráčů FAČR nezveřejňuje.

V záloze byl připraven tým náhradníků, pokud by původní výběr nemohl z nařízení hygieny do Skotska odcestovat. V širší nominaci bylo 32 jmen, z nichž realizační tým vybere na doplnění původního mužstva čtveřici hráčů. Určitě by mělo jít nejméně o jednoho útočníka.

Do Skotska odletí 23 hráčů včetně fotbalisty s neprůkazným výsledkem z Kypru, který byl v pondělí již negativní. "Jména hráčů, kteří tým doplní, oznámíme ráno, až je trenéři finálně vyberou a oznámíme to klubům," uvedl mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Nakonec nedošlo na scénář ze září, kdy původní výběr musel po vítězství 3:1 na Slovensku do izolace kvůli dvěma pozitivním testům u členů realizačního týmu. FAČR pro následné domácí utkání se Skotskem narychlo poskládala nové mužstvo výhradně z české ligy a improvizovaná sestava pod vedením zastupujícího trenéra Holoubka smolně prohrála 1:2.

Do týmu zasáhl koronavirus už na srazu v Praze minulé pondělí. První vlna testů odhalila jednoho nakaženého hráče z Plzně a kompletní trojice z Viktorie, záložníci Jan Kopic s Lukášem Kalvachem a útočník Zdeněk Ondrášek, musela opustit mužstvo.