Šulc rozděluje Lyon. Je jako švýcarský nůž, kouč ale neví, jak ho využít, tvrdí o něm

před 3 hodinami
Konečně se zase objevil v základní sestavě. Český fotbalový záložník Pavel Šulc se po salvě chvály v neděli večer objevil v důležitém zápase proti Štrasburku. Jeho výkon ale tentokrát vzbudil spíše rozpaky, protože v prvním poločase zahodil velkou šanci a rozhodující gól padl až po jeho vystřídání. Přesto je jeho pozice v klubu velkým tématem.
Pavel Šulc
Pavel Šulc

Úkol byl splněn. Olympique získal cennou výhru proti tabulkovému rivalovi, poskočil na čtvrté místo v žebříčku a na vedoucí PSG ztrácí jen dva body.

Ale že by byl nedělní zápas Lyonu proti Štrasburku nějakou parádní podívanou, to se rozhodně říct nedá.

Domácí museli otáčet a nechybělo moc, aby v závěru promrhali půlhodinovou přesilovku. 

Šulc, stejně jako jeho krajan Adam Karabec, v týdnu v Evropské lize většinu času šetřili síly na lavičce, a tak v domácí soutěži tentokrát naskočili hned od začátku.

Hlavně první jmenovaný opět hýřil aktivitou, tentokrát však u některé z důležitých gólových situací chyběl a trochu si pošramotil pověst nejlepšího klubového střelce, když neproměnil velkou šanci, při které postupoval ze strany sám na brankáře.

Jméno Šulce se pak dostalo na přetřes i na oblíbeném lyonském fotbalovém účtu Le Onze Lyonnais, kde hlavní youtuber, který si říká Micka, rozebral hru českého záložníka. 

"Pavel Šulc je atypický hráč, vzácný případ, který se ve francouzské fotbalové lize vůbec nepohybuje. Je to fotbalista, který nesplňuje nároky na kreativní post uprostřed zálohy, ani to není žádná útočná krajní hvězda. Je něco mezi, takový hráč mezi devítkou a desítkou, takže 9,5," prohlásil o něm.

Letní posila Lyonu střídala v 77. minutě stejně jako Karabec. Teprve potom, až v první minutě nastavení, vstřelili domácí rozhodující gól.

"Ale pokud se mě ptáte, jestli je Šulc dobrý fotbalista, tak rozhodně je. Ovšem jestli ho trenér Paulo Fonseca umí správně využít, jestli je kompatibilní s jeho systémem hry, o tom mám silnou pochybnost," dodal lyonský fotbalový youtuber.

Rodák z Karlových Varů má spoustu francouzských fanoušků pro entusiasmus, se kterým se hřišti pohybuje. Někteří mu už vymýšlejí vtipné přezdívky.

"Pavel Šulc je jako švýcarský armádní nůž. Zatím není nijak zvlášť ostrý, ale ďábelsky užitečný na hranici sebeobětování," napsal na síti X lyonský fanoušek s přezdívkou Cook´.

Přibrousit hru může Šulc opět ve středu večer, kdy čeká Lyon další utkání proti Paris FC. 

