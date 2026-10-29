Supertalent Slavie prý poplival Součkův odkaz. V Anglii teď čelí další vlně zlosti

El Hadji Malick Diouf odcházel loni v létě z pražské Slavie na Britské ostrovy s pověstí obrovského talentu na levou stranu obrany, jeho působení v Premier League ale zatím připomíná noční můru. Po kritizovaném útěku ze sestoupivšího West Hamu to senegalský bek schytává i v Brentfordu. Hromosvodem zlosti fanoušků se stal po středeční porážce Bees v osmifinále Ligového poháru na hřišti Sunderlandu.
Ve východní části Londýna mu nemohou přijít na jméno, před dvěma měsíci se tam proti němu strhla nevídaná smršť. Africký obránce si v úvodu sezony Championship proti sobě poštval fanoušky.
Když v závěru nastoupil jako střídající hráč při kolapsu proti Burnley, předvedl podle webu Hammers News prý „velmi špatný přístup, po hřišti se jen procházel, a nakonec se dokonce nechal záměrně napomenout žlutou kartou.“
Záhy bylo jasné, že se Diouf nehodlá podílet na náročném projektu co nejrychlejšího návratu Kladivářů do Premier League. Vynutil si přestup a Brentford za něj vysázel 40 milionů liber.
Když se prohlášením na sociálních sítích loučil s fanoušky, pokusil se s nimi usmířit záplavou milých slov o „velkém klubu, projevené důvěře, vděčnosti, přání jiného konce“ i emotikony zkřížených kladiv a sepjatých rukou.
Ještě tím přilil olej do ohně. Pod příspěvkem se objevila vlna negativních ohlasů.
„Pokud Diouf fanouškům nabízel olivovou ratolest, oni ji vzápětí přelomili vejpůl,“ popsal to výstižně server Hammers News.
V záplavě příspěvků bylo velmi těžké najít nějakou reakci, která neobsahovala nadávku či urážku. Ve velkém se objevovala označení „had“ nebo „krysa“. Někteří také mínili, že Diouf „poplival odkaz“ českých bojovníků Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem, předchozích posil z pražské Slavie, které „byly vždy ochotné položit pro West Ham na trávníku život“.
„Jeho poslední vzkaz ukázal, jak velké škody před svým odchodem napáchal. Říká se, že jednou Kladivář, navždy Kladivář. Na Dioufa a další hráče, kteří klub opustili jako zbabělci, to však rozhodně neplatí. Odchází v hanbě,“ uzavřely Hammers News.
Slavnou renesanci kariéry na nejvyšší anglické úrovni Diouf zatím nezažívá ani na západě britské metropole.
V dresu Včel odehrál v základu zatím pouze jediný zápas nejvyšší soutěže a výraznější šanci ukázat se dostal až ve středu, kdy Brentford v rámci osmifinále Ligového poháru zavítal na Stadium of Light v Sunderlandu.
Favorizovaní hosté dostali v první půli tři góly za 14 minut, nakonec prohráli 2:3, vypadli ze soutěže a Diouf to pořádně schytal. Natolik, že jej někteří fanoušci už teď označují za největší přestupový propadák v moderní historii klubu.
„West Ham nás s Dioufem pořádně napálil. Teď se nám musejí smát,“ napsal jeden z fanoušků na síti X.
„Byl naprosto dezorientovaný. To může být nejhorších 40 milionů liber, jaké jsme kdy utratili. V obraně je úplně mimo. West Ham nás pořádně natáhl,“ podotkl jiný z příznivců.
„Viděli jsme, jak skvěle si Keane Lewis-Potter vedl na levém beku, měli jsme Hickeyho jako výbornou alternativu a k tomu nám vyrůstá obrovský talent v podobě Meghomy. A pak jsme se rozhodli, že bude chytré utratit 40 milionů liber za Dioufa,“ zněl další z kritických hlasů.
Jeden z fanoušků, Michael Johnston, dostal možnost krátce středeční zápas analyzovat pro BBC. Jeho vůbec první poznámka přitom mířila právě k jednadvacetiletému mladíkovi.
„Malick Diouf je 40milionový obránce, který neumí bránit. Nechci porážku svádět na jediného hráče. Není to jen jeho vina, i když podle mě za dva góly mohl. Ale jeho bránění zejména v té čtvrthodince, kdy Sunderland třikrát skóroval, bylo naprosto naprosto trapné,“ prohlásil zlostně.
Diouf má stále dost času na to, aby v dlouhodobém horizontu své působení v Premier League zachránil. Brentford jej ostatně přivedl s ohledem na jeho věk, potenciál a ofenzivní schopnosti.
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