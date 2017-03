Olomoucký kotel rasisticky urážel posilu Manziu. Tohle nemůžeme tolerovat, zlobil se kouč Jílek

před 39 minutami

Nechutnou premiéru v dresu fotbalové Olomouce zažil o víkendu čtyřiadvacetiletý Konžan Bidje Manzia. Během zápasu druhé ligy v Pardubicích, který Sigma vyhrála 3:0, se stal terčem hrubých rasistických urážek. A co hůř: od vlastního kotle!

Praha - Příšernou zkušenost zažil v českém fotbalovém prostředí čtyřiadvacetiletý Konžan Bidje Manzia. Fotbalista v zimě přestoupil do Sigmy Olomouc z Dukly Praha a hned při své soutěžní premiéře si od vlastních fanoušků vyslechl nadávky a rasistické bučení. Za svého spoluhráče se po zápase postavili olomoučtí fotbalisté, kteří na protest odešli z tradiční děkovačky.

"No to racism" se v olomouckém kotli nenosí

Pouze s bučením v průběhu zápasu se kotel Sigmy nespokojil. Při závěrečné děkovačce se někteří příznivci hanáckého klubu ukázali ještě v daleko horším světle a Manzia si musel poslechnout pokřik "Negr ven, negr ven!"

Hráči Sigmy okamžitě opustili prostor poblíž kotle i hrací plochu. "Nějaká ta skupina, ani nevím, jestli se jim dá říkat fanoušci, tam pokřikovala něco na Bidjeho. Chtěli jsme se ho zastat a z děkovačky jsme odešli," popisoval v rozhovoru pro Olomoucký deník záložník Jakub Plšek.

Incident odsoudil na pozápasové tiskové konferenci i trenér Olomouce Václav Jílek. "Pro mě je to obrovsky hořká kaňka. Máme tady hráče (Manziu), o kterém předpokládáme, že nám pomůže. Pracuje pro tým, kolektiv jej jednoznačně přijal, perfektně zapadl. A pak se část fanoušků takhle vyjádří? Když to řeknu hodně slušně, je to velká hloupost. Takové věci nemůžeme tolerovat, takže v momentě, kdy mělo být nějaké poděkování fanouškům, nastal jednoznačný pokyn odchodu pryč. Tohle se nedělá."

Posila se fandům nezdá, výkonem to ale nebude

Přitom Sigma není v situaci, kdy si může dovolit přivádět kvalitní hráče. V zimě posílil klub pouze Manzia. "Typologicky je to hráč, kterého nemáme. Vůbec v českém prostředí si myslím, že je to ceněný hráč. Pokud zvládne i taktické pokyny a defenzivní úkoly, bude posilou," hodnotil Manziu kouč Jílek po příchodu posily.

Klub se k události po utkání v Pardubicích zatím oficiálně nevyjádřil.

Útočník BIDJE MANZIA už je hráčem SK Sigma Olomouc. V klubu podepsal smlouvu na dva a půl roku. Vítej Bidje, ať se ti u nás daří!! pic.twitter.com/2y9AcHpX6l — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) January 30, 2017

autor: David Janeczek | před 39 minutami

Související články