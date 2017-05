Je to kruté, byli jsme blízko. Doufám, že budou fanoušci na klub hrdí, řekl kouč Opavy

před 1 hodinou

Fotbalová Opava byla blízko velkému úspěchu, ale ve finále domácího poháru nakonec podlehla Zlínu 0:1. Do pohárové Evropy se tak druholigový klu nepodívá. Trenér Opavy Roman Skuhravý během pozápasového rozhovoru přiznal, že jeho tým nepodal proti Zlínu optimální výkon. "Na závěr nám chyběly síly na obrat," smutnil Skuhravý.

Olomouc - Opavský fotbal byl blízko obrovskému úspěchu. Ve finále domácího poháru ale svěřenci kouče Romana Skuhravého podlehli prvoligovému Zlínu 0:1. Slezský sen o evropských pohárech se tak rozplynul.

"Dneska se nemá smysl bavit o nějaké bolesti a takových věcech, finále bylo velkým zápasem pro oba týmy. My jsme dneska neodehráli takový zápas, na který jsme byli zvyklí," hodnotil po zápase Skuhravý.

Jak moc vás mrzí prohrané finále?

Jestli měl někdo porazit Opavu, tak jsem rád, že to byl Zlín s trenérem Bobem Pánikem, před kterým mám velký respekt. Byli jsme velmi blízko, bolí to, ale myslím, že jsme udělali pro klub a celou Opavu, co jsme mohli. Doufám, že na nás mohli být fanoušci hrdí. Jsme smutní, ale rozhodně spokojení, kam jsme se dostali a jakým způsobem jsme se prezentovali. To, že to nevyšlo těsně před konce je trochu kruté, ale takový je fotbal.

Proč jste nenasadil do základní sestavy veterána Zdeňka Pospěcha, který má s podobně těžkými zápasy bohaté zkušenosti?

Měl jsem jasno před zápasem, že Zdenu nedám od začátku, protože jeho herní zatíženost není na jaře kvůli zranění tak velká. Trochu jsem váhal nad nasazením Matěje Helebranda, ale tomu se trochu nepovedl zápas s Varnsdorfem. Na tu analýzu bude čas, takhle po zápase bych udělal více věcí jinak.

Během zápasu jste stáhl ze hry záložníka Marka Radiče a váš střed se poté zdál průchodnější…

Zlín nás nepřečísloval jen po tomto střídání. My jsme přesně věděli, jak bude Zlín hrát. Branku jsme dostali po na můj vkus zbytečné ztrátě, to mě mrzí. Potom tam soupeř trefil dvě břevna, ale nemyslím si, že to bylo tím, že jsme otevřeli střed, protože jsme hráli celý zápas s dvěma středovými hráči. Větší problém vnímám v tom, že jsme neměli sílu na ten obrat. Myslím, že bylo vidět, že jsme už v závěru neměli tolik sil.

Nedolehla na váš tým tíha okamžiku?

Musíme si uvědomit, že kluci, kteří hrají dneska v Opavě, tak před dvěma roky hráli třetí ligu. Zlín má ty zápasy v lize se Slavii, Spartou a dalšími silnými týmy za sebou. Připravit se na tu atmosféru je těžké. My to ale nebereme jako problém, bereme to jako šanci se ještě zlepšovat a také toho, že se z těchto zkušeností můžeme ještě v budoucnu poučit.

Přece jen byl ve hře start v základní skupině Evropské ligy…

Vnímal jsem to i z rozhovorů s koučem Bobem Pánikem a vím, že je to obrovská šance, získat takový rozpočet peněz pro rozvoj klubu. Samozřejmě by to bylo nádherné, ale před zápasem jsem na to nemyslel.

Nemohla rozhodnout i šířka kádru? Hrajete o hodně na dvou frontách…

Nerad na tuhle otázku odpovídám. Rozhodně se nechci vymlouvat, ale určitě v tom něco bude. Musíme se zamyslet nad šířkou kádrů, ale naše možnosti jsou takové, jaké jsou. Ta šířka kádru teoreticky může být jeden z důvodů, proč jsme dneska v závěru neměli tolik sil na obrat.

Ve druhé lize ještě hrajete o teoretickou šanci na postup. Bude těžké z hráčů dostat nezdar proti Zlínu?

Máme jediný cíl, nechceme to nechat Baníku zdarma. V druholigové tabulce nejsme v komfortní situaci. Musíme čekat na ztrátu Baníku, kterou ale asi velice pravděpodobně neudělá. Bude šichta kluky připravit na dalekou cestu do Sokolova. Rozhodně budu apelovat na hráče, abychom zápas zvládli a hráli o postup do posledního kola.