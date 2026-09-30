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Sport

Pouhá konspirační teorie. Citizens se nedají, volá do útoku generální ředitel klubu

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
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Do humbuku kolem porušení finančních pravidel Premier League se zapojil i generální ředitel Manchesteru City.

Etihad Stadium, domov Manchesteru City, který čelí obviněním z porušení finančních pravidel Premier League
Etihad Stadium, domov Manchesteru City, který čelí obviněním z porušení finančních pravidel Premier LeagueFoto: REUTERS – Jason Cairnduff
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Úspěšný anglický klub se ocitl pod silným tlakem, když ho zástupci Premier League obvinili z více než stovky porušení tvrdých finančních pravidel ligy. Generální ředitel Manchesteru City Ferran Soriano ale jakékoli provinění odmítá. Naopak se vrhl do protiútoku.

Účetní City podle nezávislé komise uměle nadhodnocovali příjmy a snižovali náklady o více než 900 milionů liber. Během devíti let totiž vykazovali údajně fiktivní sponzorské smlouvy, které byly financovány především společností Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG).

Soriano se teď obrátil na všechny zaměstnance City videem, v němž uvedl, že klub se proti verdiktu odvolá a bude se v této věci bránit.

„Celá kauza je založena na jediném falešném obvinění – že osobní peníze majitele byly nějakým způsobem a tajně vloženy do klubu prostřednictvím některých sponzorů z Abú Zabí,“ řekl Soriano.

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„To prostě není pravda. Komisi Premier League jsme už dříve předložili nezvratné důkazy, které dokazují, že k tomu nemohlo dojít a že k tomu nedošlo. Patří mezi ně bankovní výpisy, převody peněz, svědci a vše potřebné k jednoznačnému prokázání, že peníze nepocházely od majitele,“ dodal generální ředitel.

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„K našemu překvapení i překvapení našich právníků vydala komise po téměř dvou letech stanovisko, které podporuje konspirační teorii Premier League. Ignorovali všechny naše důkazy a my se budeme tvrdě bránit,“ pustil se Soriano přímo do zástupců nejvyšší anglické soutěže.

Manchester City se kvůli finančním pravidlům UEFA dostal do problémů už v roce 2014.

Evropská fotbalová unie tehdy klub potrestala pokutou 60 milionů eur (1,5 miliardy korun) a zároveň mu omezila počet hráčů, které mohl zapsat na soupisku pro Ligu mistrů. Místo obvyklých 25 jich City mohlo mít pouze 21.

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Manchester se následně finančně napravil a větší část trestu mu byla odpuštěna. Z původní šedesátimilionové pokuty tak nakonec zaplatil pouze třetinu.

Ještě tvrdší zásah přišel v únoru 2020. UEFA tehdy Manchester City potrestala dvouletým zákazem účasti ve svých soutěžích.

Obvinění byla podobná jako nyní od Premier League: klub měl nadhodnocovat příjmy ze sponzorských smluv a zároveň nespolupracoval při vyšetřování.

Zástupci manchesterského velkoklubu se proti rozhodnutí odvolali ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), který zákaz startu zrušil. Zároveň snížil pokutu z původních 30 milionů eur na třetinu.

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