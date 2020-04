Trpišovský si připadá jako v Rusku. V tréninku mu chybí přímý kontakt mezi hráči

Kouč Jindřich Trpišovský je rád, že se s fotbalisty Slavie mohl v omezeném režimu a po skupinách vrátit do společného tréninku. Protože však hráči kvůli opatřením v boji proti pandemii nového koronaviru stále nemohou do kontaktních a soubojových cvičení, považuje tento druh přípravy za jiný sport.

"Je to takové postupné. Když bych to měl odlehčit, je to asi taková ruská zimní příprava, kterou měli tři čtyři měsíce. Kluci měsíc běhali po lese a nabírali obrovské objemy. Teď jsme vlastně přešli do další fáze, když už mají kontakt s míčem. Vracejí si zpátky návyky, na které byli zvyklí při práci s míčem," řekl Trpišovský pro klubovou televizi.

"A pak vám chybí třetí, ta nejdůležitější složka - soubojová a soupeř. Tam se vše mění. Můžete simulovat, co chcete, ale jakmile tam není soupeř, rozhodování toho soupeře, různá přečíslení a podčíslení, tak je to bez třešničky na dortu. Bez toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro rozvoj hráče," dodal kouč úřadujícího mistra a lídra přerušené ligové sezony.

S asistenty při prvním společném tréninku po více než měsíční individuální přípravě hráčů rozdělili tým na tři části. Nejprve se v areálu v Edenu souběžně připravovaly na dvou hřištích dvě skupiny po osmi a poté přišla na řadu třetí. Brankáři většinu času trénovali zvlášť.

"Hlavně jsem rád, že se konečně vidíme. Druhá věc je ta, že pro kluky je to obrovská změna neběhat po lese, mít aspoň kontakt s míčem, být na hřišti. Na druhou stranu je to jiný druh sportu. Fotbal je založený na kontaktech, na krytí míče, na soubojích, na hlavičkových soubojích. Stoprocentně je lepší se tady sejít a trénovat ve skupinách než běhat po lese, ale s fotbalem to nemá nic moc společného," uvedl Trpišovský.

"Rozvíjíte technické dovednosti, osvojujete si cit pro míč, přebírání míče, takže je na čem dělat. Je třeba čas na věci, na které v sezoně moc času úplně není. Už jen těmi skupinami, že tam máte šest osm hráčů a jsou tam dva trenéři. Je tam více času na detail, ale chybí vám hra a kontakt," dodal Trpišovský.

První liga se nehraje od 9. března a zatím není jasné, kdy se znovu rozběhne. Podle posledních vládních nařízení by to bylo možné až od 8. června, jedná se však o tom, zda by se nemohlo začít hrát dříve.

"Pokud bych měl odhadnout, kdy by mohli kluci nastoupit, mohli bychom hrát klidně za týden. Kluci umí hrát fotbal stejně teď, jako ho budou umět hrát za 14 dní. Spíše bychom potřebovali znát datum obnovy ligy, abychom to k němu mohli směřovat. To je to nejdůležitější, co potřebujeme vědět, aby hráči nebyli zbytečně přetížení," podotkl Trpišovský.

"Nesmíme zapomenout na to, že toho mají i hodně v hlavách. Určitě to, že se bude případně hrát bez diváků. Nikdo z nich také neví, co se stane, když někdo ze spoluhráčů nebo soupeřů případně onemocní. To jsou věci, které vás demotivují. Něco děláte, těšíte se, až se bude opět hrát, ale zároveň nevíte, co se bude dít, když se něco stane. Musíme si uvědomit, že ostatní lidé zažívají daleko složitější starosti než my, nechceme si stěžovat. Pokud se ale bavíme čistě o fotbalové práci, teď nám chybí to, proč to celé děláme," dodal kouč.