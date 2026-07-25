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Sport

„Je to i marketingový tah.“ Kapverdský hrdina má po MS nové angažmá

ČTK

Čtyřicetiletý brankář Vozinha si povedeným vystoupením s reprezentací Kapverd na na fotbalovém mistrovství světa vysloužil angažmá v nejslavnějším chilském klubu Colo Colo.

Brankář Vozinha slaví postup Kapverd ze základní skupiny na MS 2026.
Brankář Vozinha slaví postup Kapverd ze základní skupiny na MS 2026.Foto: Reuters
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Jeho šéf Aníbal Mosa v pátek uvedl, že gólman brzy dorazí na zdravotní prohlídku, podepíše smlouvu a bude představen na stadionu Monumental.

Připustil, že přestup je i marketingovým tahem.

Vozinha byl jedním z hrdinů nedávného světového šampionátu a stal se oblíbencem fanoušků.

Příznivci ho dokonce zvolili do ideální jedenáctky turnaje v anketě pořádané mezinárodní federací FIFA. V hlasování předčil i gólmana španělských mistrů světa Unaie Simóna, který získal Zlatou rukavici pro nejlepšího brankáře šampionátu.

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Brankář Kapverd výrazně přispěl k postupu nováčka turnaje ze skupiny, v níž tým uhrál mimo jiné bezbrankovou remízu se Španěly.

V úvodním vyřazovacím kole africký celek vypadl s obhájci titulu Argentinci až po prodloužení.

Vozinha dosud chytal druhou portugalskou ligu za Chaves. V minulosti působil v Trenčíně, AEL Limassol, portugalském Gil Vicente nebo Zimbru Kišiněv.

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