„Je to i marketingový tah.“ Kapverdský hrdina má po MS nové angažmá

Čtyřicetiletý brankář Vozinha si povedeným vystoupením s reprezentací Kapverd na na fotbalovém mistrovství světa vysloužil angažmá v nejslavnějším chilském klubu Colo Colo.
Jeho šéf Aníbal Mosa v pátek uvedl, že gólman brzy dorazí na zdravotní prohlídku, podepíše smlouvu a bude představen na stadionu Monumental.
Připustil, že přestup je i marketingovým tahem.
Vozinha byl jedním z hrdinů nedávného světového šampionátu a stal se oblíbencem fanoušků.
Příznivci ho dokonce zvolili do ideální jedenáctky turnaje v anketě pořádané mezinárodní federací FIFA. V hlasování předčil i gólmana španělských mistrů světa Unaie Simóna, který získal Zlatou rukavici pro nejlepšího brankáře šampionátu.
Brankář Kapverd výrazně přispěl k postupu nováčka turnaje ze skupiny, v níž tým uhrál mimo jiné bezbrankovou remízu se Španěly.
V úvodním vyřazovacím kole africký celek vypadl s obhájci titulu Argentinci až po prodloužení.
Vozinha dosud chytal druhou portugalskou ligu za Chaves. V minulosti působil v Trenčíně, AEL Limassol, portugalském Gil Vicente nebo Zimbru Kišiněv.
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