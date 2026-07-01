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Sport

Je tím správným mozkem týmu? V Anglii se rozhořela ostrá debata ohledně Kanea

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Harry Kane dál střílí góly, přesto se v Anglii před dnešním zápasem 1. kola play off světového šampionátu s Kongem řeší zásadní otázka. Nestojí hra reprezentace až příliš na jeho pohybu a kreativitě?

Harry Kane na MS 2026
Harry Kane na MS 2026Foto: REUTERS – John Sibley
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Harry Kane na MS 2026
Harry Kane na MS 2026
Harry Kane na MS 2026
Harry Kane na MS 2026
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12 fotografií

Harry Kane znovu potvrzuje, že je největší hvězdou anglické reprezentace.

Na mistrovství světa se stal historicky nejlepším střelcem Anglie na světových šampionátech a pod vedením trenéra Thomase Tuchela dál pravidelně rozhoduje zápasy.

Přesto se v ostrovních médiích několik dní před vstupem do vyřazovacích bojů rozhořela nečekaná debata. Není právě jeho role tím, co může Anglii proti nejsilnějším soupeřům limitovat?

Impulzem se stal komentář renomovaného novináře Miguela Delaneyho v listu The Independent.

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Podle něj Tuchel postavil celou ofenzivu kolem svého kapitána a přizpůsobil mu pohyb ostatních hvězd včetně Judea Bellinghama. Kane se často stahuje hluboko do zálohy, rozdává přihrávky a organizuje útoky, místo aby čekal v pokutovém území jako klasický zakončovatel.

„Proti slabším soupeřům tento model funguje, ale proti největším favoritům může Anglii připravit o rychlost i překvapivost v poslední třetině hřiště,“ uvedl fotbalový specialista Independentu.

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Delaney upozorňuje, že při remíze s Ghanou Angličanům chyběla právě kreativita mezi řadami. Zatímco jiné velmoci dokážou jedinou kolmicí roztrhnout obranu soupeře, Anglie se podle něj často spoléhá na to, že všechno vymyslí právě Kane.

„Otázkou proto je, zda nejlepší anglický fotbalista současnosti není zároveň nucen zastávat příliš mnoho rolí najednou,“ ptá se.

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Paradoxní je, že statistiky hovoří jednoznačně v kanonýrův prospěch. Pod Tuchelem vstřelil Kane třináct branek v sedmnácti reprezentačních zápasech a žádný jiný anglický hráč se ani nepřiblížil jeho produktivitě.

Navíc se proti Panamě osamostatnil na čele historického pořadí anglických střelců na mistrovství světa, když překonal dlouholetý rekord Garyho Linekera.

Silnou podporu má i uvnitř kabiny. Jude Bellingham o svém kapitánovi prohlásil: „Je to nejlepší anglický fotbalista všech dob.“

Oba navíc podle The Times vytvořili během šampionátu výrazně silnější partnerství než na minulém Euru.

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Zatímco Kane ustupuje do hloubky, Bellingham využívá uvolněného prostoru k náběhům za obranu. Právě tato souhra se stala jedním z hlavních útočných vzorců Anglie.

Také Thomas Tuchel svého kapitána jednoznačně hájí. Po postupu z prvního místa skupiny zdůraznil, že věří ve zlepšení týmu s přibývajícími zápasy.

„Uděláme další krok. Hráči jsou zvyklí na velké zápasy a v play off porosteme,“ uvedl německý kouč pro Guardian.

Současně připomněl, že rozhodující část turnaje bývá hlavně o psychické odolnosti a pečlivé přípravě na každý detail včetně penalt.

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Právě vyřazovací boje teď nabídnou odpověď na otázku, kterou si v Anglii stále častěji kladou.

Kane zůstává symbolem reprezentace, jejím nejlepším střelcem i přirozeným lídrem. Pokud však soupeři dokážou jeho pohyb eliminovat nebo přerušit spojení s Bellinghamem, bude muset Tuchel ukázat, že jeho mužstvo umí vítězit i jinak než přes svého kapitána.

Debata, která ještě před pár týdny působila jako akademická, tak může během několika zápasů rozhodnout o tom, zda Anglie konečně dosáhne na vytoužený světový titul.

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