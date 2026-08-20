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Sport

Je tak dobrý, až je to k smíchu. Slavného trenéra udivila hvězda jeho týmu

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Slovutný trenér José Mourinho se po návratu k fotbalistům Realu Madrid netají nadšením z Kyliana Mbappého. Francouzská hvězda ho uchvátila talentem i přístupem.

Kylian Mbappé
Kylian MbappéFoto: REUTERS – Kai Pfaffenbach
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Mourinho býval během své trenérské kariéry k největším hvězdám často mimořádně náročný.

Mbappé si ale zatím od staronového kouče Realu vysloužil jen slova chvály.

Portugalce nadchlo nejen jeho fotbalové umění, ale také přístup po návratu z mistrovství světa.

„Mohl se vrátit 14. srpna, ale přijel o dva dny dříve, protože chtěl být připravený na zápas se Schalke. To se mi líbí. Trénuje naplno, přesně s takovým nasazením a touhou, jaké chci vidět,“ pochvaloval si Mourinho v rozhovoru pro španělský pořad El Chiringuito.

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Mbappé se přitom po světovém šampionátu mohl oprávněně cítit unavený.

Za Francii na turnaji nastřílel deset branek, přesto se po dovolené vrátil ve výborné kondici.

A proti Schalke ukázal, že z gólového apetitu nic neztratil. Real vyhrál v Gelsenkirchenu generálku na ligu 3:0 a francouzský kanonýr otevřel skóre už v 6. minutě.

Mourinho však jeho kvality vidí každý den i při tréninku. A právě tam ho podle vlastních slov Mbappé dokáže až rozesmát.

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„Má mimořádnou úroveň, je opravdu neuvěřitelný. Na tréninku mě rozesmívá, protože je až příliš dobrý,“ prohlásil třiašedesátiletý Portugalec.

Mbappého se zastal také před kritikou, která se na něj snášela v minulé sezoně.

Francouz přitom nastřílel za Real 42 soutěžních branek, madridský gigant ale zůstal bez trofeje.

Mourinho odmítá přenášet odpovědnost za týmové neúspěchy na jednotlivé hvězdy.

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„Když tým nevyhrává, prohrávají všichni. Když vyhrává, vyhrávají všichni,“ zdůraznil trenér, jenž se na lavičku Realu vrátil po třinácti letech.

Mbappé se mezitím pochvalně vyjádřil i o svém novém šéfovi. Mourinha označil za trenéra, „který ví, jak vyhrávat“ a „ví, co musí dělat“.

První ostrá prověrka jejich spolupráce přijde už v sobotu. Real vstoupí do nové sezony španělské ligy na hřišti Espanyolu a Mbappé má být hlavní útočnou zbraní týmu.

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