Je tak dobrý, až je to k smíchu. Slavného trenéra udivila hvězda jeho týmu

Slovutný trenér José Mourinho se po návratu k fotbalistům Realu Madrid netají nadšením z Kyliana Mbappého. Francouzská hvězda ho uchvátila talentem i přístupem.
Mourinho býval během své trenérské kariéry k největším hvězdám často mimořádně náročný.
Mbappé si ale zatím od staronového kouče Realu vysloužil jen slova chvály.
Portugalce nadchlo nejen jeho fotbalové umění, ale také přístup po návratu z mistrovství světa.
„Mohl se vrátit 14. srpna, ale přijel o dva dny dříve, protože chtěl být připravený na zápas se Schalke. To se mi líbí. Trénuje naplno, přesně s takovým nasazením a touhou, jaké chci vidět,“ pochvaloval si Mourinho v rozhovoru pro španělský pořad El Chiringuito.
Mbappé se přitom po světovém šampionátu mohl oprávněně cítit unavený.
Za Francii na turnaji nastřílel deset branek, přesto se po dovolené vrátil ve výborné kondici.
A proti Schalke ukázal, že z gólového apetitu nic neztratil. Real vyhrál v Gelsenkirchenu generálku na ligu 3:0 a francouzský kanonýr otevřel skóre už v 6. minutě.
Mourinho však jeho kvality vidí každý den i při tréninku. A právě tam ho podle vlastních slov Mbappé dokáže až rozesmát.
„Má mimořádnou úroveň, je opravdu neuvěřitelný. Na tréninku mě rozesmívá, protože je až příliš dobrý,“ prohlásil třiašedesátiletý Portugalec.
Mbappého se zastal také před kritikou, která se na něj snášela v minulé sezoně.
Francouz přitom nastřílel za Real 42 soutěžních branek, madridský gigant ale zůstal bez trofeje.
Mourinho odmítá přenášet odpovědnost za týmové neúspěchy na jednotlivé hvězdy.
„Když tým nevyhrává, prohrávají všichni. Když vyhrává, vyhrávají všichni,“ zdůraznil trenér, jenž se na lavičku Realu vrátil po třinácti letech.
Mbappé se mezitím pochvalně vyjádřil i o svém novém šéfovi. Mourinha označil za trenéra, „který ví, jak vyhrávat“ a „ví, co musí dělat“.
První ostrá prověrka jejich spolupráce přijde už v sobotu. Real vstoupí do nové sezony španělské ligy na hřišti Espanyolu a Mbappé má být hlavní útočnou zbraní týmu.
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