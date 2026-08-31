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Sport

„Je načase.“ Messi končí v reprezentaci, za Argentinu už nenastoupí

ČTK
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Argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Rozhodnutí oznámil na Instagramu.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Kapitán Argentiny Lionel Messi po prohraném finále fotbalového MS 2026Foto: Reuters
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Messi odehrál za Argentinu 207 utkání a vstřelil 125 gólů. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro.

Posledním zápasem v národním týmu pro něj bylo nevydařené finále světového šampionátu v Americe, v němž Jihoameričané podlehli 0:1 po prodloužení Španělsku.

"Po té době, která uplynula od prohraného finále, a dlouhém zvažování chci oznámit, že končím v národním týmu. Je to bolestivé rozhodnutí, ale je načase," uvedl Messi.

"Moje kariéra se pomalu uzavírá a tohle mě hluboce zasáhlo. Přísahám, že jsem odevzdal reprezentaci vždycky úplně všechno, nejen v posledních letech, kdy jsme vyhráli vše, co se dalo. Děkuji, Bože, že jsem se narodil jako Argentinec," přidal.

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V reprezentaci debutoval v listopadu 2005 a dlouho s ní čekal na velkou trofej. Jihoamerický šampionát ovládl s Argentinou až v roce 2021, o rok později následovalo zlaté mistrovství světa. Messi je jediným hráčem, který vyhrál MS do 20 let, olympijské hry a seniorský světový šampionát.

"Vždycky jsem s hrdostí nastupoval v reprezentačním dresu, už nemám, co bych mu více odevzdal. Na šanci navíc čekají další skvělí, mladší hráči. Děkuji všem za neuvěřitelnou podporu, jaké se mi během těch 20 let dostávalo. Rodině, spoluhráčům, trenérům za všechny ty nezapomenutelné okamžiky," napsal hráč Interu Miami.

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