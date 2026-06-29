Je mi z toho zle, přiznal v emotivní zpovědi Tvrdík. Útok v derby byl podle něj organizovaný

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík popsal největší krizi za dobu svého působení v klubu. Varuje před tvrdými tresty i zásadními změnami, které čekají fanoušky i klub.
Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík zveřejnil mimořádně otevřený dopis fanouškům, v němž bez příkras hodnotí události po derby se Spartou i následném brutálním napadení fanoušků soupeře chuligány ve slávistických kuklách v Hostivaři.
Tvrdík přiznává, že klub čelí největší krizi své novodobé historie, a varuje před následky, které mohou ovlivnit nejen příští sezonu, ale i další fungování celého klubu.
„Bezpochyby je tento text tím nejtěžším, který jsem za dobu svého působení v našem klubu napsal,“ uvedl Tvrdík hned v úvodu. Připomněl, že Slavia dlouhé roky stavěla na filozofii, podle níž byli fanoušci vždy na prvním místě. Právě proto podle něj současná situace bolí o to víc.
Za zlomový okamžik označil derby se Spartou. Místo vysněných oslav mistrovského titulu přišel nedohraný zápas, násilnosti a scény, které obletěly republiku. Ještě víc ho ale zasáhl pozdější útok slávistických chuligánů na příznivce soupeře v Hostivaři.
„Pokud skupina se symboly Slavie napadne fanoušky našeho rivala tak, že jednomu z nich dokonce skáče po hlavě, když bezbranně leží na zemi, tak se nás to sakra týká. Je mi z toho zle. Lidsky zle,“ napsal.
Hrozí prázdné tribuny i škody za sto milionů
Podle Tvrdíka nejde o selhání několika jednotlivců. Útok během derby podle něj nebyl spontánní.
„Akce na derby byla připravená, dobře organizovaná. Bylo to téměř sto těch, kteří z oslavy sportovního úspěchu udělali svoji show nenávisti,“ uvedl.
Právě rozsah incidentů podle něj dostal Slavii do mimořádně složité situace. Klub čelí správnímu řízení ministerstva vnitra a ve hře jsou další tvrdé sankce.
„Reálně nám hrozí, že budeme celý rok hrát před prázdnými tribunami. Škody stále stoupají a v krajním případě se mohou vyšplhat až na sto milionů korun,“ varoval Tvrdík.
Dopady podle něj nekončí u finančních ztrát. Kvůli událostem kolem derby se případem zabývají politici, mění se legislativa a Slavia místo sportovních úspěchů čelí spojování svého jména s násilím a výtržnostmi.
Tvrdík zároveň připustil, že už nechce znovu stát před disciplinární komisí a omlouvat se za činy lidí, kteří podle něj klub poškozují.
„Mám toho dost. A vím, že vy taky.“
Konec dohod na dobré slovo
Součástí dopisu je i představení nových bezpečnostních opatření. Klub chce výrazně zpřísnit režim vstupu na stadion. Vstupenky i permanentky budou nově navázány na ověření totožnosti, přibudou bezpečnostní kontroly a modernější kamerový systém. Slavia zároveň zdůrazňuje, že nebude využívat biometrické rozpoznávání obličejů.
Zásadní zprávou pro fanoušky je odklad prodeje permanentních vstupenek na Tribunu Sever. Klub je nezačne prodávat dříve, než policie identifikuje pachatele násilností.
„Nezahájíme prodej permanentních vstupenek dříve, než získáme jména viníků identifikovaných policií,“ oznámil Tvrdík.
Podle něj skončila doba, kdy se viník mohl schovat v davu a následky nesl celý klub. Cílem je individuální odpovědnost a co nejtvrdší postih těch, kteří se dopouštějí násilí.
„Kdo v Edenu na derby, a nejen na něm, ohrozil zdraví druhých nebo páchal násilí, ten mezi nás nepatří.“
Zároveň zdůraznil, že změny nemají mířit proti běžným fanouškům. Slavia chce permanentkářům kompenzovat uzavřené domácí zápasy a zachovat ceny permanentek i vstupenek na Ligu mistrů.
„Slavia nesmí být rukojmím. A vy, normální fanoušci, jím nesmíte být už vůbec,“ uzavřel Tvrdík s tím, že jedinou cestou je bezpečný stadion, na který budou lidé chodit bez obav.
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