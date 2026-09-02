Je mi ho líto, přiznala francouzská hvězda. V Lyonu nechápou, proč Šulc neodešel

Většina fanoušků Lyonu to brala jako hotovou věc. Pavel Šulc prožil úžasnou první sezonu v Ligue 1, ale v létě strčí kočku Frantu pěkně do přepravky a poputuje zase dál za slušné peníze tak, aby pomohl klubu umořit dluh. Jenže přestupové okno se v úterý přibouchlo a český fotbalový záložník trčí na přeplněné lavičce francouzského velkoklubu.
Francouzská média o něm psala jako o zjevení sezony. Český troufalec, který si při přestupu z Plzně do Francie vydupal na dres prestižní desítku, si už na podzim získal srdce fanoušků.
Trenér Paulo Fonseca s ním smýkal sestavou, rodák z Karlových Varů ale přidával góly a asistence se stejnou kadencí jako fotky svého kočičího miláčka do instagramových stories.
Jeho cenovka letěla prudce vzhůru. Kuloáry se rozjely zvěsti o zájmu gigantů z anglické Premier League, Španělska i Německa. Celkem posbíral čtrnáct branek a sedm gólových přihrávek.
Jenže na jaře se efektní mašina zadrhla, přišla svalová zranění a ztráta formy korunovaná mizérií českého národního týmu na mistrovství světa.
Lyon tak dal během léta jasně najevo, že je český Fotbalista roku k mání a přijímá nabídky, které by ale měly výrazně zhodnotit jeho původní cenu deseti milionů eur, za které ho i s bonusy klub vykoupil z Plzně.
Jenže telefonní linky oněměly a údajných 25 až 30 milionů eur, na které si Olympique českého záložníka cenil, nechtěl dát ani vážný zájemce z Leedsu nebo ambiciózní Wrexham.
Místo něj tak Lyon alespoň vyslal směr Sunderland belgického střelce Malicka Fofanu a do poloprázdné klubové kasy přisypal zhruba 35 milionů eur i s bonusy.
Budoucnost Šulce nyní řeší nejen fanoušci, ale i francouzská média, protože pro něj po všech čerstvých posilách jednoduše není místo.
„Je mi ho líto. Podle mě už takovou sezonu jako loni nezopakuje. Pro hru na křídle nemá parametry a s příchodem skvělého belgického útočníka Loïse Opendy už je nahraditelný,“ nechal se slyšet bývalý francouzský reprezentant Sidney Govou v rozhovoru pro deník Le Progres.
Podle něho je klidně možné, že Šulc brzy ztratí na hodnotě, protože v natřískané konkurenci nenajde dost prostoru, aby se rozvíjel.
„Když jsem v Istanbulu při boji o Ligu mistrů viděl, jak se na lavičce tísní 12 hráčů, byl jsem ohromen. V den zápasu hráči netrénují, pak je nějaký den odpočinku, takže když nehrajete, jste v pohárovém týdnu třeba tři dny bez tréninku. Jinými slovy, pokud nehrajete utkání, neposouváte se,“ dodal Govou.
Šulc zatím v aktuální sezoně naskočil pouze do tří zápasů a celkem posbíral skromných 51 minut.
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