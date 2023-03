Jdi na potrat, nebo zveřejním intimní fotky. Žena líčí, jak ji vydíral hráč Barcelony

Nizozemský fotbalový brankář Jasper Cillessen čelí vážnému obvinění. Jeho bývalá partnerka María Moránová tvrdí, že jí bronzový medailista z MS 2014 mimo jiné vyhrožoval zveřejněním soukromých fotografií a videí, pokud nepůjde na potrat.

Podle zpráv ze Španělska podala Moránová na Cillessena, jenž reprezentoval Nizozemsko v 63 zápasech, minulý měsíc žalobu a soudí se s ním kvůli trvalému opuštění společné domácnosti.

V rozhovoru pro nizozemský týdeník Story teď sportovní novinářka odhalila, jak jejich vztah také vypadal. "Jasper mi vyhrožoval a vydíral mnohokrát, dokonce i když jsem byla těhotná," líčila Moránová.

"Doslova mě děsil. Nutil mě jít na potrat. Kdybych to neudělala, zveřejnil by moje intimní fotky a videa. Vydíral mě skoro denně," prohlásila publicistka.

Moránová má s nyní třiatřicetiletým Cillessenem, jenž působil v Barceloně v letech 2016-2019, pak tři roky chytal za Valencii a nyní nastupuje ve své vlasti za Nijmegen, dceru Cayetanu. Ta se narodila v říjnu 2021, teprve loni na podzim se ale ukázalo, že jejím otcem je právě nizozemský gólman.

Podle Španělky však Cillessen neprojevuje o potomka vůbec zájem. "Nestarám se o život toho člověka. Jediné, co mě zajímá, je moje dcera. Abych si byla jistá, že má co jíst. Chlap, který se nikdy nezeptal na svou dceru, a to ani tehdy, když byla v nemocnici, si nezaslouží respekt," prohlásila Moránová.

"Věděl, že je jeho dcera hodně nemocná a leží v nemocnici. A stejně ho to nezajímalo," dodala na adresu brankáře, jenž na bronzovém MS v roce 2014 odchytal za Oranjes všechny zápasy.

Ve středu, na Mezinárodní den žen, věnovala na Instagramu své dceři dlouhý post, v němž mimo jiné napsala, že se ji "dva roky snažili umlčet, chtěli, abych se cítila malá a jako odpad, chtěli, abych se styděla za břicho, v němž rostlo dítě, protože on byl celebrita a já jsem nebyla nic víc než d***a".

Podle zahraničních médií Cillessen ani jeho agent na slova Moránové zatím nereagovali.