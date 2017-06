Já jsem Milwall, řval fanoušek, když do něj teroristé sekali mačetou. Londýn oslavuje nového hrdinu

před 31 minutami

Fotbalový fanoušek anglického Milwallu Roy Larner se neváhal postavit třem teroristům s mačetami. Sedmačtyřicetiletý muž skončil v nemocnici, kam hrdinovi přinesli jeho přátelé knihu s názvem: Naučte se utíkat.

Praha/Londýn - Fanoušek londýnského Milwallu Roy Larner ukázal, že se teroristů opravdu nebojí. "Jdi do háje, já jsem Milwall," křičel sedmačtyřicetiletý Angličan na mačetami ozbrojené teroristy, kteří během běsnění zpívali islámské texty.

Larner se postavil teroristům v noci ze soboty na neděli v baru poblíž London Bridge. Nutno dodat, že fotbalový fanoušek dnes třetiligového Milwallu nebyl ničím ozbrojen a bránil se pouze rukama. Díky jeho hrdinskému činu mohli ostatní návštěvnici baru utéct.

Tři extrémisté ale mezitím stihli Larnera osmkrát zasáhnout do hlavy, hrudníku a rukou. "Už mi je trochu lépe. Mám za sebou operaci. Nechají si mě tady ještě asi týden. Udělal jsem, co jsem musel udělat," popisuje hrdina Larner z nemocnice Svatého Tomáše v Londýně.

"Měli mačety a začali křičet něco o Alláhovi. Pak zase spustili islám, islám. Já zase udělal pár kroků k nim a začal jsem křičet: Jdi do háje, já jsem Milwall. No a oni na mě začali útočit," vysvětlil Larner deníku The Sun přímo z nemocnice.

V těžké chvíli neztratili Larnerovi přátelé smysl pro humor, když mu do nemocnice přinesli knihu s názvem: Naučte se utíkat.

Během útoku ještě Larner několikrát zopakoval svou větu, že je z Milwallu, čímž teroristy ještě více rozzuřil. "Byl jsem sám proti třem, proto mě tolik zranili. Snažil jsem se rány vykrývat rukama a držet se na nohou. Osmkrát mě trefili, všude byla krev."

Lva z London Bridge, jak se začalo Larnerovi v Anglii přezdívat, naštěstí ani jeden z úderů netrefil přímo. "Roy je naprostý blázen, ale vím, že ho tento boj nepoloží," řekla hrdá matka hrdiny Phylliss.

"Dozvěděla jsem se, že leží v nemocnici od jeho partnerky Tracey v neděli ráno. Po pravdě jsem nebyla překvapená. Musel bránit své kamarády. Nezáleželo mu na tom, jestli mají nože nebo střelné zbraně," pokračovala osmasedmdesátiletá paní Larnerová.

Roy má ještě další tři bratry, ale podle jeho matky byl vždy ten nejhlasitější. "Nikdy se nebál projevit. Nikoho se nebojí, je neohrožený a vždy byl," dodala Larnerová.

V nemocnici hrdinu navštívila také partnerka Tracey s jeho dcerou Freyou. "Roy leží na jednotce intenzivní péče. Ztratil své brýle a ruce má obvázané až po ramena. Má pětadvaceticentimetrové jizvy na boku tváře a krku, také mu zkolabovaly plíce," uvedl Larnerův kamarád Mick Church.

"Sledoval jsem ho, jak se snaží podívat na svůj telefon a zavolat své dceři. Bylo mi ho líto, ale oba jsem se tomu nakonec zasmáli. Je to opravdu statečný muž Milwall. V sobotu zachránil spoustu lidí. Nyní potřebuje pomoc sám," dodal Church.