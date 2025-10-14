Fotbal

Jde se na jednání o Haškovi. Vyhodnotíme všechno, co víme a máme, řekl šéf fotbalu

Sport ČTK Sport, ČTK
před 21 minutami
O setrvání, či případném odvolání trenéra fotbalové reprezentace Ivana Haška po nedělní šokující porážce 1:2 na Faerských ostrovech v kvalifikaci o mistrovství světa 2026 se rozhodne nejdříve ve středu. Po dnešním příletu z Tórshavnu to předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda.
Ivan Hašek
Ivan Hašek | Foto: Reuters

"Plán je takový, že dnes se sejde gesční skupina, což je pan Šádek, já, pan Grygera a pan Nedvěd. Dnes budeme vyhodnocovat všechno, co víme a máme," uvedl Trunda.

"A ve středu se potkáme s panem Haškem a následně budeme dál informovat, co se bude dít," doplnil šéf českého fotbalu.

Na otázku, zda se tedy ve středu rozhodne o tom, jestli Hašek bude u národního týmu pokračovat, nebo ne, Trunda odpověděl: "Přesně tak."

Reprezentace v nedělním kvalifikačním utkání utrpěla porážku na hřišti až 136. týmu žebříčku FIFA.

Svěřenci trenéra Haška podruhé ve skupině prohráli a stále nemají jisté druhé místo v tabulce. Faeřané na třetí pozici ztrácejí už pouze bod.

Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd se po utkání za výkon týmu fanouškům omluvil a uvedl, že po návratu domů bude situaci mužstva s vedením FAČR řešit.

Česká výprava se z Faerských ostrovů měla původně vrátit už v pondělí, kvůli nepříznivému počasí ale nakonec odletěla až dnes dopoledne.

Související

Šmicer jde proti proudu. Haška bych nechal, říká a vysvětluje, co mu vadí nejvíc

Česko - Chorvatsko, kvalifikace MS ve fotbale (Ivan Hašek)
 
Mohlo by vás zajímat

Faeřan popsal, jak vypadala oslava po Češích. V osm ráno už jsem byl v práci, říká

Faeřan popsal, jak vypadala oslava po Češích. V osm ráno už jsem byl v práci, říká

Slováci se hodinu trápili s Lucemburskem, ale MS mají zase blíž. Trefil se i Schranz

Slováci se hodinu trápili s Lucemburskem, ale MS mají zase blíž. Trefil se i Schranz

Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

"To je nový Pelé." Patnáctiletý zázrak z Manchesteru ohromil fanoušky

"To je nový Pelé." Patnáctiletý zázrak z Manchesteru ohromil fanoušky
Fotbal sport Obsah Ivan Hašek Česká fotbalová reprezentace MS ve fotbale Fotbalové MS 2026

Právě se děje

před 4 minutami
Nádherný tenis, ale kde jsou diváci? Derby českých hráček v Číně budilo emoce
2:20
Tenis

Nádherný tenis, ale kde jsou diváci? Derby českých hráček v Číně budilo emoce

Bitva v prvním kole čínského turnaje v Ning-po mezi Karolínou Muchovou a Markétou Vondroušovou skončila triumfem první jmenované.
před 11 minutami
Turek je pro něj jako syn, Macinka chce jeho vliv upozadit. V zásadním se rozcházejí
Domácí

Turek je pro něj jako syn, Macinka chce jeho vliv upozadit. V zásadním se rozcházejí

Chlad už dávno není jen sponzorem Motoristů. Stal se jednou z jeho nejviditelnějších tváří a neformálním amplionem volební kampaně Filipa Turka.
Aktualizováno před 11 minutami
Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"
Domácí

ŽIVĚ
Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 21 minutami
Nejhorší epidemie za 30 let. Žloutenka zabila v Praze už deset lidí
Domácí

Nejhorší epidemie za 30 let. Žloutenka zabila v Praze už deset lidí

Letošní výskyt nemoci je podle pražské hygieny výrazně vyšší než před rokem. Loni zemřeli na žloutenku typu A pouze dva lidé.
před 21 minutami
Jde se na jednání o Haškovi. Vyhodnotíme všechno, co víme a máme, řekl šéf fotbalu
Fotbal

Jde se na jednání o Haškovi. Vyhodnotíme všechno, co víme a máme, řekl šéf fotbalu

Verdikt o budoucnosti trenéra fotbalové reprezentace padne nejdříve ve středu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku
2:20
Tenis

Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku

Karolína Muchová porazila v čínském Ning-po Markétu Vondroušovou. Marie Bouzková a Tereza Valentová postoupily do 2. kola na turnaji v Ósace.
před 1 hodinou
Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech
Ekonomika

Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

U čínských dodavatelů vznikají podle úřadu rizika s ohledem na ochranu dat a v krajním případě i možnou vzdálenou manipulaci.
Další zprávy