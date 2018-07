Trenér popsal bolest Japonců po ztraceném postupu: kabina se proměnila v tiché panoptikum smutku

před 3 hodinami

"Nejen, že jsme hráli dobře, ale mohli jsme i vyhrát," uvědomoval si japonský trenér Akira Nišino.

Rostov na Donu - Ještě 26 minut před koncem pondělního osmifinále fotbalového MS vedli Japonci nad Belgií 2:1 a živili naději na senzaci. Jenže pak Belgičané přidali další dva góly a místo euforie přišlo obrovské zklamání. "V šatně bylo po zápase úplné ticho. Hráči byli v šoku a musel jsem je poslat do sprchy, protože všichni jen postávali," uvedl japonský trenér Akira Nišino.

Šance týmu ze "Země vycházejícího slunce" definitivně potopil Nacer Chadli gólem ve čtvrté minutě nastavení. "Nechceme si to připustit, ale byla to skutečná tragédie. Ale tu porážku musíme vzít jako fakt. Cítím se strašně," dodal kouč.

Bývalý japonský reprezentant si uvědomoval, jak blízko senzaci byl se svým týmem. "Nejen, že jsme hráli dobře, ale mohli jsme i vyhrát. Když jsme vedli o dva góly, nestřídal jsem, protože jsem chtěl přidat ještě jeden gól. Měli jsme zápas pod kontrolou, ale Belgie pak přidala a už jsme jí nestačili," řekl.

Poslední úder do japonských nadějí přišel po ukázkové kombinaci, kdy Meunier našel před odkrytou brankou Chadliho a ten se nemýlil. "Nikdy by mě nenapadlo, že na konci dostaneme takový gól. Byl to superprotiútok po přímém kopu a rohu, ze kterých jsme se pokusili rozhodnout. Když jsme pak dostali třetí gól, hned jsem se ptal sám sebe, co jsem udělal špatně? Udělal jsem špatné rozhodnutí, vybral jsem špatnou taktiku?" popsal své pocity 63letý trenér, který tým Japonska převzal pouhé dva měsíce před šampionátem jako nástupce vyhozeného Vahida Halilhodžiče.