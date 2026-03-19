Jankto bez brzd. Na internetu vulgárně uráží své staré trenéry

Bývalý český reprezentant Jakub Jankto byl před necelými dvěma lety nucen ukončit aktivní fotbalovou kariéru kvůli vleklým potížím s kotníkem. Nyní na sociální síti TikTok přidává videa, v nichž uráží své bývalé trenéry.
Jankto je v Itálii známou firmou. Prošel si týmy jako Sampdoria Janov, Udinese nebo Cagliari, také proto mu začali italští fotbaloví fanoušci komentovat jeho videa na TikToku.
Někdejší velký talent českého fotbalu chytil šanci za pačesy a začal si na internetu vyřizovat účty se svými bývalými trenéry.
Na paškál si vzal nejvíce ze všech svého posledního kouče, Davida Nicolu.
„Ten z*urvenej kretén mě nenechal hrát ani minutu,“ nešetřil Jankto vulgarismy při hodnocení italského stratéga.
Dále Nicolu označil za nejhoršího trenéra, na kterého v kariéře narazil.
„Když trénoval Crotone, dal jsem mu dva góly za Udinese. Když byl v Empoli, trefil jsem se proti němu za Cagliari. Pak za mnou přišel a řekl: ‚Pamatuju si tě, kvůli tobě jsme skoro sestoupili.‘ Od té chvíle jsem pro něj přestal existovat. Jeden důvod tam prostě být musí,“ vysvětloval Jankto, proč měl s trenérem tak chladný vztah.
Další na řadu přišel trenér Eusebio di Francesco, který v roce 2018 na lavičce AS Řím dokonal památný obrat v Lize mistrů proti Barceloně.
„Myslel si o sobě, že je fenomén. My v šatně jsme si nejdřív říkali, že přišel dobrý trenér i člověk, ale realita nás rychle probrala,“ líčil 30letý Čech, jak probíhaly začátky s Di Francescem.
Jak moc neúprosná byla Italova arogance, popsal Jankto na příběhu s týmovým kustodem.
„Seřval ho, ať si dá vyprat prádlo s Coccolinem (aviváží) a drží hubu,“ vysmíval se údajně trenér kustodovi před všemi na tréninku.
Celé video potom Jankto zakončil vzkazem: „Dokud jsi pod smlouvou, musíš držet hubu a krok. Ale teď už můžu říct, co chci. DiFra, vezmi si svoje Coccolino a běž do pr*ele!“
Jediný trenér, který v Janktově žebříčku obstál, je legendární Claudio Ranieri.
Potkali se v Sampdorii a bývalý vítěz Premier League je podle Čecha trenérská extratřída. I přesto, že by ho v některých případech „milionkrát nejraději zabil“, dokázal ho Ranieri po lidské i fotbalové stránce zaujmout.
Jankto je tímto způsobem aktivní jen pár dní a zatím mluvil pouze o Itálii.
Ve svém životopisu má však také angažmá ve Spartě, proto je možné, že se za chvíli rozpovídá i o tuzemských trenérech.
