Cirkus bez klaunů, stěžoval si rekordman Ronaldo. Chce, ať na něho fanoušci pískají

Sotva Cristiano Ronaldo překonal jako první evropský fotbalista hranici 100 reprezentačních branek, už pomýšlí na absolutní rekord Aliho Daeího.

Kapitán portugalské reprezentace v úterý v Lize národů zařídil dvěma góly výhru 2:0 ve Švédsku a se 101 zásahy v národním týmu ho od bývalého íránského střelce dělí osm gólů.

"Podařilo se mi překonat hranici sta gólů a teď půjdu po rekordu," citovala Ronalda agentura Reuters. "Ale beru to krok za krokem, nejsem tím posedlý. Rekordy by se podle mě měly překonávat tak nějak přirozeně," přidal pětatřicetiletý kanonýr Juventusu Turín.

Ronaldo si ve Stockholmu jubilejní gól připsal z přímého kopu v nastavení první půle a druhou branku zaznamenal technickou střelou z hranice vápna. "Včera na tréninku proměnil šest nebo sedm podobných přímáků a dnes to bylo jak přes kopírák. Je dobré mít Cristiana v týmu," řekl po zápase záložník Bruno Fernandes.

Pětatřicetiletý Ronaldo mohl na milník dosáhnout dřív, ale úvodní zápas nového ročníku Ligy národů, ve kterém Portugalci porazili 4:1 Chorvatsko, vynechal. "Měl jsem problém s palcem, ale věděl jsem, že mám čas dát se do pořádku na další zápas," uvedl Ronaldo.

"Jsem v reprezentaci rád a byl jsem přesvědčený, že i beze mě první zápas zvládnou, protože náš kádr je opravdu velmi dobrý a nikdo není nenahraditelný," přidal mistr Evropy z roku 2016, který vede pořadí evropských reprezentačních střelců se 101 góly ve 165 zápasech. Na druhém místě je někdejší maďarská legenda Ferenc Puskás s 84 zásahy v 89 utkáních.

Jak dával Ronaldo góly v reprezentaci 55 - pravou nohou, 24 - hlavou, 22 - levou nohou, 11 - z penalty, 10 - z přímého kopu

Ve Stockholmu se v rámci opatření proti šíření koronaviru hrálo bez diváků a pětinásobný vítěz Zlatého míče doufá, že se fanoušci na tribuny brzy vrátí. "Je to smutné. Mám rád, když na mě soupeřovi fanoušci pískají, protože mě to motivuje. Ale zdraví je na prvním místě, takže opatření chápu," uvedl Ronaldo.

"Doufám ale, že během pár měsíců se to změní, protože fotbal hrajete pro fanoušky," přidal. "Teď to je jako jít do cirkusu bez klaunů nebo do zahrady bez květin. Nám hráčům se to nelíbí, ale zvykli jsme si na to. Když před zápasem medituji, počítám s tím, že stadion bude prázdný," prohlásil Ronaldo.

Další góly bude moci Ronaldo přidat v říjnových zápasech třetí skupiny, ve kterých Portugalci nejprve nastoupí na půdě úřadujících mistrů světa z Francie a poté doma přivítají Švédsko. Výběr trenéra Fernanda Santose je stejně jako Francie po dvou kolech stoprocentní.

Přehled fotbalistů s nejvyšším počtem reprezentačních branek: