Jako čertík z krabičky. Mourinha hned naštvali rozhodčí, při domácí premiéře neuspěl

Mourinho se stal šéfem lavičky slavného portugalského klubu minulý týden, kdy klub po domácí prohře 2:3 v Lize mistrů s Karabachem propustil Bruna Lageho.
Vrátil se do něj po 25 letech, už jako jeden z nejúspěšnějších trenérů historie, byť po nevydařeném angažmá ve Fenerbahce Istanbul.
Dvaašedesátiletý stratég začal o víkendu jasnou výhrou 3:0 nad posledním týmem tabulky AFS, úterní premiéra před vlastními fanoušky se mu v dohrávce 1. kola portugalské ligy ale nepovedla.
A kouče, proslulého mnoha konflikty s rozhodčími a častou kritikou mužů s píšťalkou, hned arbitři zase naštvali.
Benfica dostala v 61. minutě míč do branky - že balon překročil čáru po hlavičce Antonia Silvy ještě sudí neviděli, další pokus Vangelise Pavlidise už skončil v síti bezpečně.
Jenže rozhodčí Sérgio Guelho otvírací trefu utkání po doporučení kolegy od videa neuznal, protože centrující kapitán Nicolas Otamendi v předchozím souboji přišlápl soupeři špičku kopačky.
Mourinho vyletěl jako čertík z krabičky, jeho stížnosti u čtvrtého rozhodčího ovšem k ničemu nevedly.
Když Guelho verdikt oznamoval, reagovalo téměř 60 tisíců diváků na stadionu Da Luz ohlušujícím pískotem.
Favorita přece jen dostal do vedení v 86. minutě ukrajinský záložník Georgij Sudakov, ovšem v první minutě nastavení srovnal parádním obstřelem Andre Luiz.
Benfica tak má po domácí ztrátě už čtyři body manko na vedoucí FC Porto a jeden na městského rivala Sporting.
Portugalská fotbalová liga - 1. kolo:
Benfica Lisabon - Rio Ave 1:1.
|1.
|FC Porto
|6
|6
|0
|0
|15:1
|18
|2.
|Sporting Lisabon
|6
|5
|0
|1
|18:4
|15
|3.
|Benfica Lisabon
|6
|4
|2
|0
|11:3
|14
|4.
|Gil Vicente
|6
|4
|1
|1
|7:2
|13
|5.
|Moreirense
|6
|4
|0
|2
|8:7
|12
|6.
|Famalicao
|6
|3
|2
|1
|7:3
|11
|7.
|Braga
|6
|2
|3
|1
|11:6
|9
|8.
|Guimaraes
|6
|2
|2
|2
|7:9
|8
|9.
|Santa Clara
|6
|2
|2
|2
|4:6
|8
|10.
|Arouca
|6
|2
|2
|2
|9:14
|8
|11.
|Casa Pia
|6
|2
|1
|3
|5:9
|7
|12.
|Estoril
|6
|1
|2
|3
|8:10
|5
|13.
|Estrela Amadora
|6
|0
|4
|2
|3:6
|4
|14.
|Rio Ave
|6
|0
|4
|2
|8:13
|4
|15.
|Alverca
|6
|1
|1
|4
|6:11
|4
|16.
|Nacional Madeira
|6
|1
|1
|4
|5:10
|4
|17.
|Tondela
|6
|0
|2
|4
|2:10
|2
|18.
|AFS
|6
|0
|1
|5
|4:14
|1