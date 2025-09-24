Fotbal

Jako čertík z krabičky. Mourinha hned naštvali rozhodčí, při domácí premiéře neuspěl

před 22 minutami
Tak to netrvalo dlouho. Legendárního trenéra Josého Mourinha naštvali rozhodčí hned při premiéře před vlastními fanoušky. Nový kouč fotbalistů Benfiky v ní musel skousnout remízu 1:1 s Rio Ave.
Sestřih utkání Benfica - Rio Ave | Video: Asociated Press

Mourinho se stal šéfem lavičky slavného portugalského klubu minulý týden, kdy klub po domácí prohře 2:3 v Lize mistrů s Karabachem propustil Bruna Lageho.

Vrátil se do něj po 25 letech, už jako jeden z nejúspěšnějších trenérů historie, byť po nevydařeném angažmá ve Fenerbahce Istanbul.

Dvaašedesátiletý stratég začal o víkendu jasnou výhrou 3:0 nad posledním týmem tabulky AFS, úterní premiéra před vlastními fanoušky se mu v dohrávce 1. kola portugalské ligy ale nepovedla.

A kouče, proslulého mnoha konflikty s rozhodčími a častou kritikou mužů s píšťalkou, hned arbitři zase naštvali.

Benfica dostala v 61. minutě míč do branky - že balon překročil čáru po hlavičce Antonia Silvy ještě sudí neviděli, další pokus Vangelise Pavlidise už skončil v síti bezpečně.

Jenže rozhodčí Sérgio Guelho otvírací trefu utkání po doporučení kolegy od videa neuznal, protože centrující kapitán Nicolas Otamendi v předchozím souboji přišlápl soupeři špičku kopačky.

Mourinho vyletěl jako čertík z krabičky, jeho stížnosti u čtvrtého rozhodčího ovšem k ničemu nevedly.

Když Guelho verdikt oznamoval, reagovalo téměř 60 tisíců diváků na stadionu Da Luz ohlušujícím pískotem.

Favorita přece jen dostal do vedení v 86. minutě ukrajinský záložník Georgij Sudakov, ovšem v první minutě nastavení srovnal parádním obstřelem Andre Luiz.

Benfica tak má po domácí ztrátě už čtyři body manko na vedoucí FC Porto a jeden na městského rivala Sporting.

Portugalská fotbalová liga - 1. kolo:

Benfica Lisabon - Rio Ave 1:1.

1. FC Porto 6 6 0 0 15:1 18
2. Sporting Lisabon 6 5 0 1 18:4 15
3. Benfica Lisabon 6 4 2 0 11:3 14
4. Gil Vicente 6 4 1 1 7:2 13
5. Moreirense 6 4 0 2 8:7 12
6. Famalicao 6 3 2 1 7:3 11
7. Braga 6 2 3 1 11:6 9
8. Guimaraes 6 2 2 2 7:9 8
9. Santa Clara 6 2 2 2 4:6 8
10. Arouca 6 2 2 2 9:14 8
11. Casa Pia 6 2 1 3 5:9 7
12. Estoril 6 1 2 3 8:10 5
13. Estrela Amadora 6 0 4 2 3:6 4
14. Rio Ave 6 0 4 2 8:13 4
15. Alverca 6 1 1 4 6:11 4
16. Nacional Madeira 6 1 1 4 5:10 4
17. Tondela 6 0 2 4 2:10 2
18. AFS 6 0 1 5 4:14 1
 
