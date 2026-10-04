Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl

Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
"Je těžké najít vysvětlení pro takový výkon - bez soubojů, faulů, agresivity, soudržnosti... Jsem tu už dvacet let, ale poprvé v životě se po zápase stydím," řekl Modrič deníku Jutarnji list.
Chorvatští fotbalisté utrpěli nejvyšší porážku v historii, která překonala debakl 0:6 se Španělskem z roku 2018. Po dvou gólech jim dali Harry Kane a Bukayo Saka.
"Člověk může prohrát nebo narazit na lepšího soupeře. A oni momentálně lepší jsou. Ale je nepřijatelné prohrát takovým způsobem a připravit se o pověst, kterou jsme si léta budovali," zlobil se záložník AC Milán, jenž odehrál 205. utkání za reprezentaci a znovu posunul chorvatský rekord.
"Takhle se fotbal hrát nedá. Nelze hrát, jako by nám chyběli dva hráči. My jsme přitom působili dojmem, jako by nás bylo o čtyři, či pět méně. Katastrofální večer," dodal Modrič, který se minulý týden gólem podílel na porážce českého týmu v Edenu v úvodním utkání Ligy národů.
Chorvatsko v úterý ve Splitu přivítá Španělsko. Úřadující mistři světa mají po sobotní výhře 3:1 nad českými fotbalisty v Lize národů zatím stoprocentní bilanci. První vzájemný zápas s Chorvaty vyhráli 4:1.
"Musíme se vzchopit a držet při sobě, protože nás čeká další těžký zápas. Musíme ukázat svou pravou tvář a předvést hrdost, touhu, odhodlání a soudržnost. Tyhle vlastnosti se přece nemohou vytratit ze dne na den," prohlásil bývalý dlouholetý hráč Realu Madrid.
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