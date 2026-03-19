Jak to bude s MS? Íránští fotbalisté se dál připravují, odstoupit prý nehodlají

Íránští fotbalisté se podle plánu připravují na mistrovství světa, které v červnu a v červenci společně uspořádají USA, Mexiko a Kanada. Šéf tamního svazu Mehdi Tádž uvedl, že odstoupit z turnaje Írán kvůli vojenskému konfliktu s USA nehodlá. Ve Spojených státech, kde má naplánované všechny tři zápasy ve skupině, hrát nebude.

Na posledním MS ve fotbale se USA a Írán střetly na hřišti.Foto: Reuters
Írán se má ve skupině utkat s Novým Zélandem a Belgií 15. a 21. června v Los Angeles a s Egyptem 26. června v Seattlu.

Americký prezident Donald Trump před pár dny prohlásil, že íránský tým je na šampionátu vítán, ale pro jeho vlastní bezpečí není vhodné, aby se turnaje zúčastnil.

Start íránských fotbalistů na MS minulý týden vyloučil tamní ministr sportu Ahmad Donjamalí. Írán už začal jednat s Mezinárodní fotbalovou federací (FIFA) o přesunutí zápasů do Mexika.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že její země je na případnou změnu připravená, avšak FIFA chce zachovat původní harmonogram.

V březnové přípravě se Írán utká s Nigérií a Kostarikou. Turnaj čtyř zemí se měl původně uskutečnit v Jordánsku, kvůli konfliktu na Blízkém východě jej nakonec uspořádá Antalya.

USA a Izrael zahájily koncem února útoky na Írán, při nichž zahynul duchovní vůdce Alí Chameneí.

Írán reagoval odpálením raket a dronů směrem k Izraeli a čtyřem arabským zemím Perského zálivu, v nichž se nacházejí americké vojenské základny - Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru a Spojeným arabským emirátům.

Matyáš Zrno u Magic Wall, 19. 3. 2026

Stoupne barel ropy na 200 dolarů? Írán vyhlásil ekonomickou válku, pocítíme dopady?

Ceny ropy a plynu po eskalaci bojů v Zálivu vyskočily o dalších třicet procent. Izraelci nejprve bombardovali těžební pole Jižní Pars v Íránu, Teherán odpověděl útoky na katarská plynová naleziště a saúdské rafinerie. „Oko za oko, zub za zub“, vysvětlil to předseda iránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalifat. Saúdská Arábie už oznámila, že si vyhrazuje právo vojensky zasáhnout proti Íránu.

Ukrajinské drony zasahují ruské rafinerie - Ikona, poutak

ŽIVĚ Ukrajina intenzivně útočí na ruské plynovody, rozčiluje se Moskva. Kyjev zatím mlčí

Moskva obvinila Ukrajinu ze zintenzivnění vzdušných útoků na ruská zařízení pro export plynu prostřednictvím plynovodů TurkStream a Blue Stream. Ruský státní plynárenský gigant Gazprom na platformě Telegram uvedl, že armáda údery odrazila. Kyjev se k tvrzení nevyjádřil a podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války nezávisle ověřit.

