Jak porazit Slavii? Dát gól a pak je uskákat, směje se po senzační pohárové výhře Jugas

Slavia po 24 zápasech v řadě prohrála v poháru se Zlínem 0:1. I díky skvělému výkonu obrany "ševců" v čele s Jakubem Jugasem.

Praha - Fotbalisté Zlína po dlouhých 47 letech postoupili do pohárového finále, navíc vyřadili největšího favorita Slavii po výhře 1:0 na jejím hřišti. Ukončili tak slávistickou sérii 24 zápasů v řadě bez porážky. Podle kapitána Jakuba Jugase na to však byl jednoduchý recept.

"Dali jsme prostě gól a pak jsme je uskákali," řekl Jugas s úsměvem při rozhovoru s novináři. "Jednoduchá věc, ale bylo to proti nim těžké. Člověk neví, kam dřív skočit. Jsou tam Škoda, Deli, Lüftner, Ngadeu, všechno vysocí hráči. My nemáme tak vysoký tým, ale všichni pracovali na sto procent a i ti menší hráči pomohli v soubojích, takže super," uvedl zlínský stoper.

Sám ve druhé půli eliminoval největší hrozbu - nejlepšího střelce ligy a reprezentanta Milana Škodu. "Tak bych to neřekl. Kdo jiný by ho ale měl bránit, než já. Vzal jsem odpovědnost na sebe. A povedlo se to," radoval se.

V kabině Zlína tak po závěrečném hvizdu mohla propuknout bujará nálada a teprve potřetí na jaře si hráči mohli zakřičet vítězný pokřik. "Prožíváme obrovskou euforii. To ani jinak popsat nejde. Jsme krok od splnění cíle. Je to opravdu krásný pocit. Jsem strašně šťastný, že jsme ve finále. Teď se řešilo, že jsme nevyhrávali, a vidíte… Kousli jsme se na Bohemce a najednou to jde. Je to vždycky o hlavě. Jeden zápas všechno změní," prohlásil Jugas.

"Slavia byla favoritem, o tom není pochyb. My ale neměli co ztratit. Někdo je už musel porazit a povedlo se to nám. Jim teď ale přeji titul," dodal.

Sám na kontě zatím žádnou trofej nemá, proto doufá, že se Zlínem uspěje ve finále buď proti Mladé Boleslavi, nebo druholigové Opavě. "Osobně jsem nic velkého nevyhrál. Žádný velký úspěch nemám. Tak doufám, že to dotáhneme. Každopádně jsme zatím jen ve finále. My ho ale chceme vyhrát a ne být druzí. Až to se cení jako úspěch," upozornil Jugas.

Triumf v poháru by Zlín jistě posunul do Evropské ligy, zatímco v ligové tabulce si "Ševci" boj o pohárové pozice na jaře zkomplikovali a klesli na šestou příčku.

"Vidíme, jak hrají Teplice, je tam Boleslav a další týmy. V poháru nám stačí vyhrát jeden zápas. Je to strašně blízko. Ligu ale nezahazujeme a budeme hrát naplno," dodal vicemistr Evropy do 19 let z roku 2011.

