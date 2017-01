Jablonský byl s mafií jedna ruka, Vůch jí řekl ne. Do party ale patřil syn člena fotbalové vlády

před 31 minutami

U soudu ve Strakonicích se četly odposlechy v kauze korupční mafie. Vysvítá z ní aktivní role Davida Jablonského bývalého hráče Teplic. O mnohém věděl i Martin Tancoš, syn člena výkonného výboru FAČR

Praha - Není to tak dávno, co o angažování fotbalového stopera Davida Jablonského uvažovala také pražská Sparta. Nakonec od toho ustoupila, i kvůli skutečnosti, že se obráncovo jméno vyskytuje na seznamu osob obžalovaných z trestných činů, spojených s kauzou cinklých sázek.

Z předčítaných odposlechů, jež v tomto týdnu zazněly v jednací síní Okresního soudu ve Strakonicích, jednoznačně vyplývá, že s organizátory podvodů byl David Jablonský jedna ruka. Nejenže jim, vědom si účelu, ochotně poskytoval telefonní spojení na hráče z mnoha dalších klubů. Navíc byl Jablonský za úplatu zjevně ochoten sám manipulovat zápasy juniorky Teplic, případně navádět i spoluhráče.

"Prachy se hodí, ale musí to být tutovka. Hlavně ať si po zápase plácnem a je klid," glosoval Jablonský situaci před duelem juniorek v Plzni, kde chtěl zapracovat na tom, aby v utkání padly alespoň čtyři branky. "Hlavně ať máme těch 7000 éček," zdůrazňoval. Tím patrně myslel 7000 eur, to jest zhruba 189 000 korun. Celá akce tenkrát neklapla, ale k tomu se ještě vrátíme.

Všechno řídil a financoval bývalý slovenský fotbalista Marián Dirnbach. Ten komunikoval napřímo s Janem Hanzalem, s nímž Jablonský hrával kdysi v teplickém dorostu, a také s Michalem Macháčkem - v inkriminované době, tedy v letech 2012 či 2013, hráčem Roudnice nad Labem. Do celé party patřil i Macháčkův spoluhráč Ondřej Bíro. A všichni jmenovaní se dobře znali a znají také s Martinem Tancošem, se kterým se otevřeně bavili třeba o tom, koho se jim směrem k manipulacím zápasů podařilo ovlivnit či nikoli.

Hanzal například zkoušel infiltrovat do kabiny Vltavínu prostřednictvím hráče Karla Fraňka. Ten mu ale řekl, že ho nezná. Když se s tím Jan Hanzal svěřoval Martinu Tancošovi, dostal dobrou radu: "Hehe, napiš mu, že jsi Zorro mstitel. Anebo že jsi Ježíšek a zařídíš mu hezký Vánoce."

Důvěrníkem gangu syn poslance a člena vedení FAČR

Na osobě Martina Tancoše je pozoruhodné, že je synem Josefa Tancoše, v té době člena Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za ČSSD, který působil i jako předseda Ústeckého krajského fotbalového svazu a v neposlední řadě jako člen výkonného výboru Fotbalové asociace ČR, tedy jakési Peltovy fotbalové vlády. V tomto orgánu ostatně Josef Tancoš zasedá dodnes, řídí také klub v Mostě.

Když policie v září 2013 spustila razii, podnikla domovní prohlídku i v bytě jeho syna Martina. Ten však z ničeho obviněn nebyl, v celé kauze figuruje jako svědek. A předvolat si ho chtěl i Okresní soud ve Strakonicích, který nyní celou věc rozkrývá. Leč nepodařilo se mu Tancoše obeslat, protože se momentálně vyskytuje kdesi v Německu.

Na listině svědků figuruje i jméno ligové hvězdy jménem Egon Vůch. Ten v té době působil v Teplicích, pozděj přestoupil do Plzně a nyní hostuje v Liberci. Není tajemstvím, že Vůch pochází ze svérázného prostředí "světských". Když se ho Hanzal pokusil oslovit, aby pomohl zmanipulovat pohárový zápas Teplic, vykázal ho Vůch do patřičných mezí zcela rázně a nekompromisně.

"Ahoj, dneska hrajete (pohár) s Domažlicemi. Určitě budete chtít jít co nejdál, nechceš si dneska zahrát? Čtyři a víc?," nabídl Hanzal variantu, že v zápase padne čtyři a více branek. "Samozřejmě za tučnou odměnu, zůstalo by to mezi námi."

Na to mu Egon Vůch řekl: "Nevím, kdo jsi a nevím, o čem mluvíš." Položil telefon a měl klid.

Mechanismus všech operací byl jednoduchý. Šéf celé skupiny Marián Dirnbach nebo jeho spolupracovníci vytipovali zápas, většinou v juniorské lize, v ČFL (třetí nejvyšší soutěži), nebo v poháru. A pak se v daném týmu pokusily Dirnbachovy spojky a jejich kamarádi sehnat co nejvíc lidí ochotných k manipulaci.

Obžalovaní v kauze cinklých sázek Obžalováno bylo původně 22 osob. Z toho 4 muži, konkrétně Karel Kodeš, Jaroslav Chalupa, Vítězslav Brožík a Michal Káník, už akceptovali podmíněné tresty, které jmenovaní dostali trestním příkazem.



S dalšími 17 bývalými či současnými fotbalisty a jedním rozhodčím probíhá ve Strakonicích u okresního soudu hlavní líčení. Jsou to:



Zbyněk Hauzr, David Jablonský, Ondřej Bíro, Jan Hanzal, Petr Hlaváček, Daniel Kaplan, Zdeněk Kopas, Michal Macháček, David Placák, Jan Procházka, Martin Doubek, Jan Halama, Michal Halama, Jan Kalenda (rozhodčí), Jan Kosak, Lukáš Křeček, Jan Leligdon a Martin Sus.

Ta měla většinou spočívat v tom, že do 15. minuty se musí hrát bez branek a v dalším průběhu musí padnout 4 a více gólů. Hráčům za to bylo do kabiny slibováno obvykle 5-10 000 eur. Mafie pak byla připravena sázet v po zmíněné 15. minutě utkání, kdy na vysoký počet nastřílených branek naskočily opravdu vysoké kurzy, ještě mnohem větší sumy, podle slovenských policistů 50 000 eur a víc. Celá česko-slovenská větev mafie měla být ještě řízena a financována ze Singapuru.

Z příběhů, jež se rozplétají u strakonického soudu, vyplývá, že akce sázkařské mafii klapla málokdy. Buď se nezadařilo dodržet předepsaný scénář na hřišti, nebo sázkové kanceláře inkriminované duely stáhly ze svých nabídek.

Což se stalo kupříkladu před utkáním juniorek Plzeň-Teplice v listopadu 2012. Přestože příprava podvodníků na utkání byla opravdu důkladná.

"Fajn, dáme tam 7000 eur a litr provize pro tebe"

Hanzal nahlásil Dirnbachovi, že by mohla být šance do toho zápasu "jít". "Fajn, tak ať se dohodnou, chtěl bych 4g a na jaře si to vrátí," pravil slovenský boss.

Hanzal pak volá Jablonskému a prezentuje mu to celé jako nápad od Slováků. "To je těžký, tolik gólů," přemítá Jablonský. A hlásí, že za juniorku by měli jít kopat tři hráči áčka Teplic a za Plzeň také.

Je tu další hovor Hanzala s Dirnbachem. "Kolik lidí?" ptá se Slovák. "Za Teplice gólman, stoper, bek, podhrot, z Plzně gólman, stoper, oba útočníci. Chtějí ale hrát radši 3,5+," melduje Hanzal, že hráči preferují jinou variantu dohody ohledně počtu nastříleých gólů.

"Fajn, dáme 7000 eur a litr provize pro tebe," reaguje Dirnbach. Chce znát konkrétní jména. "Mandous, Končal, Malakjan a ještě Hejda," říká Hanzal.

Tady pozor! Stejně tak, jako je možné, že jmenované plzeňské hráče mafie opravdu kontaktovala, nelze vůbec vyloučit variantu, že si Hanzal spolupráci s nimi mohl vymyslet, aby uspokojil šéfa Dirnbacha, který byl vždycky nejspokojenější, když měl na obou stranách zajištěno (nebo naslibováno) co nejvíc spolupracujících lidí. Chtěl znát jména a jejich pozice na hřišti, obvykle trval na brankáři, stoperech, defenzivním záložníkovi.

A že ho jeho pobočníci občas balamutili, je z dalších odposlechů zjevné. "Macháček mi nahlásil, že má zajištěných šest hráčů Roudnice a ve skutečnosti byli jen dva. Chtěl si prachy nechat pro sebe," rozčiloval se Dirnbach v jednom z dalších rozhovorů.

Co je podstatné: Žádné odposlechy komunikace se jmenovanými plzeňskými hráči u soudu nezazněly, tudíž patrně neexistují. A je tedy opravdu možné, že ani nikdy neproběhly.

Stejná plzeňská jména jako Dirnbachovi každopádně Hanzal odrecituje do telefonu i dalšímu tehdejšímu hráči teplické juniorky, posléze jednomu z obžalovaných Karlu Kodešovi. "Pojistil jsem si i Plzeň, vole," láká ho Hanzal na to, že věc je jištěná z obou stran. Kodeš je zjevně připraven pomoci, jen stejně jako Jablonský podotýká, že požadovaných 4,5+ gólu je moc

V další komunikaci partičku vyděsí informace, že za Plzeň v utkání nebude chytat Mandous, ale gólman áčka Bolek.

Dirnbach na to reaguje snížením svých požadavků, už nechce 4,5+, tedy 5 a více gólů, stačí mu o branku méně.

Seděl v autobuse cestou na zápas. A řešil, kolik zařídí gólů

Jablonský už sedí v autobuse a míří s týmem k utkání, když mu opět volá Hanzal, že došlo k této změně. "Pecka, to je lepší, ty vole," raduje se Jablonský.

Hanzal přidává další instrukce: "Budu stát u praporku a kdybych během zápasu odešel, tak se to kvůli kurzu zrušilo." To si Jablonský nechce připouštět: "Hlavně ať máme těch 7000 éček."

Hanzal mu sdělí, že sám má vsazeno 2000 eur a přidá další prosbu: "Aby byly dva góly v prvním a dva ve druhým poločase."

Jablonský: "To máš těžký, když má být prvních 15 minut bez gólu. To pak máš na dva jen půl hodiny. to neslibuju, to teda fakt nezaručuju."

Následuje ovšem telefonát Dirnbacha Hanzalovi: "Celé to zruš, někdo to hrál na opačnou stranu, zrušili celý zápas." Mínil tím, že sázková kancelář stáhla duel ze své nabídky.

Těsně před zápasem to Hanzal sděluje i Jablonskému, kterého to viditelně zklame. Hanzal ho utěšuje: "Šéf (asi Dirnbach) sem kvůli tomu jel 500 kilometrů."

Následně pak Hanzal tahal z Jablonského telefonní čísla na hráče Příbrami, Jihlavy, mluvil s Dirnbachem o tom, že Jablonský je připraven podobně pomoci i v pohárovém utkání Teplice-Domažlice. "Já ti nevím, Hanzy, jestli budu (hrát). Nechci ti nic slibovat. Pošleš mi pět litrů?" naznačil Jablonský dotazem, který se sázkami zjevně přímo nesouvisel, že potřeboval peníze.

Následoval další telefonát, ve kterém Jablonský sděluje, že proti Domažlicím nebude hrát. Hanzal: "Aha, tak to nemá cenu." Dirnbachovi pak Hanzal sdělí, že nikdo ze spřízněných v základní jedenáctce Teplic nebude. Neúspěšně zkoušel oslovovat hráče Dolejše a Vůcha. "A ten gólman taky nic? Kdyby vedli 3:0, že by jeden pustil," ptá se ještě Slovák. Nakonec ti dva operaci směřující k tomuto utkání stornují.

Ščasný v roce 2013: Jablonský mi řekl, že má svědomí čisté

Když se na podzim 2013 objevilo Jablonského jméno mezi obviněnými, teplický klub ho podržel. A nadále ho nasazoval do zápasů. Vedení klubu opakovalo, že od policie nemá k případu žádné informace. A tehdejší trenér ligového týmu Zdeněk Ščasný řekl: "Jablonský mi oznámil to, co jsem tvrdil od začátku. Že má svědomí čisté. Nechci to ale dál rozpitvávat."

Posléze Ščasný uvažoval i o tom, že by Jablonského vzal také do Sparty. Zrovna v té době byla ale medializována skutečnost, že se z obviněného stal obžalovaný a Sparta se rozhodla, že se s hráčem, takto angažovaným v korupční aféře, zaplétat raději nebude.

Ačkoli se Richard Baček, předseda disciplinární komise, na podzim 2013 pokusil hráčům dočasně přerušit výkon jejich aktivní činnosti, nakonec se zjistilo, že to z hlediska fotbalových řádů nelze, rozhodně ne na několik let. Případ se u soudu stále řeší, dřív než v dubnu k rozsudku na úrovni soudu prvního stupně nedojde, pak může následovat odvolání.

David Jablonský, obviněný z korupčního trestního činu už v září 2013, tedy stále hraje fotbal, na nejvyšší úrovni ze všech obžalovaných. Za Teplice odehrál celkem 85 ligových utkání, hostoval i v Sokolově, následně odešel do ruského Tomsku. Tam nastaly finanční problémy, hráči nedostávali platy, jak bylo slíbeno, a tak letos lednu přestoupil Jablonský do Levski Sofia.

K soudu se dostavil na třetí pokus. Nejprve bylo řečeno, že doručenku patrně omylem podepsal jeho otec a hráč o předvolání k soudu nevěděl, následně se Jablonský omluvil kvůli náhlé nemoci svého právního zástupce. A koncem loňského roku se ve Strakonicích konečně objevil, Aby soudci Tomášil Uldrichovi sdělil, že využije svého práva a nebude vypovídat.

