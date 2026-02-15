Přeskočit na obsah
15. 2.
Sport

Jablonec vyhrál v Pardubicích a znovu přeskočil třetí Plzeň

ČTK

Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 22. kole první ligy v Pardubicích 2:0. Severočeši rozhodli o výhře v rozmezí 76. až 82. minuty, kdy se trefili střídající Dominik Hollý a Sebastian Nebyla.

Renato Pantalon a Dominik Hollý z Jablonce slaví gól na hřišti Pardubic
Renato Pantalon a Dominik Hollý z Jablonce slaví gól na hřišti PardubicFoto: CTK
Svěřenci trenéra Luboše Kozla ani ve třetím utkání jarní části nejvyšší soutěže neprohráli a vrátili se na třetí místo o bod před Plzeň. Východočeši po pěti kolech utrpěli porážku a v neúplné tabulce zůstali desátí.

Domácí byli v úvodní hodině hry aktivnější a několikrát měli blízko k vedoucímu gólu. V deváté minutě se Tanko po narážečce s Botosem propracoval k hranici šestnáctky a po zemi zamířil těsně vedle. Po necelé půlhodině Botos málem vystihl "malou domů" hostujícího stopera Nováka.

V 38. minutě si domácí vypracovali největší příležitost zápasu. Kapitán Samuel Šimek po individuálním průniku posunul míč do strany na Godwina a ten pohotově v malém vápně našel Smékala, jenž z bezprostřední blízkosti zamířil pouze do Mihelaka. Severočeši v úvodním dějství gólmana Mandouse vůbec neohrozili.

V 58. minutě zpoza vápna zamířil vedle střídající hráč domácích Jelínek, který se tak premiérové ligové branky nedočkal. Vzápětí na opačné straně Sobol hlavou trefil tyč. Hosté začínali přebírat iniciativu a v 76. minutě udeřili po akci dvou příchozích hráčů z lavičky.

Áleguého centr z rohového kopu domácí záložník Mahuta nechtěně prodloužil na Hollého a ten pohotovou ranou ze vzduchu k tyči nedal Mandousovi šanci. Slovenský ofenzivní záložník se v české lize prosadil po téměř roce.

O šest minut později si hosté první venkovní ligovou výhru po dvou porážkách pojistili. Po dalším rohovém kopu pardubický brankář vyrazil balon pouze k Nebylovi, který navázal na svého krajana Hollého. V nejvyšší soutěži se trefil poprvé od loňského května.

V závěru Mihelak podržel svůj tým při Godwinově ráně z úhlu. Jablonec bodoval pošesté z posledních sedmi vzájemných ligových zápasů, na půdě Pardubic vyhrál v sedmém duelu nejvyšší soutěže teprve podruhé. Východočeši doma v lize zvítězili v jediném z minulých pěti utkání.

22. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - FK Jablonec 0:2 (0:0)

Branky: 76. Hollý, 82. Nebyla. Rozhodčí: Berka - Paták, Dorotík - Orel (video). ŽK: Sedláček (Jablonec). Diváci: 1957.

Pardubice: Mandous - Noslin, Bammens (53. Jelínek), Hamza - Godwin (66. Kopásek), S. Šimek, Hlavatý (66. Sljubyk), Mahuta - Tanko, Botos (77. Samuel) - Smékal (66. Vecheta). Trenér: Trousil.

Jablonec: Mihelak - Pantalon, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Nebyla (90. Souček), Sedláček (90.+3 Obinaja), Sobol - Zorvan (46. Hollý), Chramosta (46. Álegué) - Jawo (86. Puškáč). Trenér: Kozel.

15:30 Mladá Boleslav - Teplice, Liberec - Ostrava, 18:30 Sparta - Hradec Králové.

Tabulka:

1.

Slavia

22

15

7

0

49:18

52

2.

Sparta

21

13

5

3

41:23

44

3.

Jablonec nad Nisou

22

12

6

4

30:20

42

4.

Plzeň

22

12

5

5

42:28

41

5.

Liberec

21

9

7

5

36:22

34

6.

Karviná

22

10

2

10

35:37

32

7.

Hradec Králové

21

8

6

7

33:27

30

8.

Olomouc

22

8

6

8

20:21

30

9.

Zlín

22

7

6

9

26:29

27

10.

Pardubice

22

6

7

9

28:38

25

11.

Teplice

21

6

6

9

22:26

24

12.

Bohemians 1905

22

6

5

11

19:29

23

13.

Ostrava

21

4

6

11

16:27

18

14.

Mladá Boleslav

21

4

6

11

29:47

18

15.

Slovácko

22

3

7

12

14:29

16

16.

Dukla

22

2

9

11

14:33

15

