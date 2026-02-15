Jablonec vyhrál v Pardubicích a znovu přeskočil třetí Plzeň

Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 22. kole první ligy v Pardubicích 2:0. Severočeši rozhodli o výhře v rozmezí 76. až 82. minuty, kdy se trefili střídající Dominik Hollý a Sebastian Nebyla.
Svěřenci trenéra Luboše Kozla ani ve třetím utkání jarní části nejvyšší soutěže neprohráli a vrátili se na třetí místo o bod před Plzeň. Východočeši po pěti kolech utrpěli porážku a v neúplné tabulce zůstali desátí.
Domácí byli v úvodní hodině hry aktivnější a několikrát měli blízko k vedoucímu gólu. V deváté minutě se Tanko po narážečce s Botosem propracoval k hranici šestnáctky a po zemi zamířil těsně vedle. Po necelé půlhodině Botos málem vystihl "malou domů" hostujícího stopera Nováka.
V 38. minutě si domácí vypracovali největší příležitost zápasu. Kapitán Samuel Šimek po individuálním průniku posunul míč do strany na Godwina a ten pohotově v malém vápně našel Smékala, jenž z bezprostřední blízkosti zamířil pouze do Mihelaka. Severočeši v úvodním dějství gólmana Mandouse vůbec neohrozili.
V 58. minutě zpoza vápna zamířil vedle střídající hráč domácích Jelínek, který se tak premiérové ligové branky nedočkal. Vzápětí na opačné straně Sobol hlavou trefil tyč. Hosté začínali přebírat iniciativu a v 76. minutě udeřili po akci dvou příchozích hráčů z lavičky.
Áleguého centr z rohového kopu domácí záložník Mahuta nechtěně prodloužil na Hollého a ten pohotovou ranou ze vzduchu k tyči nedal Mandousovi šanci. Slovenský ofenzivní záložník se v české lize prosadil po téměř roce.
O šest minut později si hosté první venkovní ligovou výhru po dvou porážkách pojistili. Po dalším rohovém kopu pardubický brankář vyrazil balon pouze k Nebylovi, který navázal na svého krajana Hollého. V nejvyšší soutěži se trefil poprvé od loňského května.
V závěru Mihelak podržel svůj tým při Godwinově ráně z úhlu. Jablonec bodoval pošesté z posledních sedmi vzájemných ligových zápasů, na půdě Pardubic vyhrál v sedmém duelu nejvyšší soutěže teprve podruhé. Východočeši doma v lize zvítězili v jediném z minulých pěti utkání.
22. kolo první fotbalové ligy:
FK Pardubice - FK Jablonec 0:2 (0:0)
Branky: 76. Hollý, 82. Nebyla. Rozhodčí: Berka - Paták, Dorotík - Orel (video). ŽK: Sedláček (Jablonec). Diváci: 1957.
Pardubice: Mandous - Noslin, Bammens (53. Jelínek), Hamza - Godwin (66. Kopásek), S. Šimek, Hlavatý (66. Sljubyk), Mahuta - Tanko, Botos (77. Samuel) - Smékal (66. Vecheta). Trenér: Trousil.
Jablonec: Mihelak - Pantalon, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Nebyla (90. Souček), Sedláček (90.+3 Obinaja), Sobol - Zorvan (46. Hollý), Chramosta (46. Álegué) - Jawo (86. Puškáč). Trenér: Kozel.
15:30 Mladá Boleslav - Teplice, Liberec - Ostrava, 18:30 Sparta - Hradec Králové.
Tabulka:
1.
Slavia
22
15
7
0
49:18
52
2.
Sparta
21
13
5
3
41:23
44
3.
Jablonec nad Nisou
22
12
6
4
30:20
42
4.
Plzeň
22
12
5
5
42:28
41
5.
Liberec
21
9
7
5
36:22
34
6.
Karviná
22
10
2
10
35:37
32
7.
Hradec Králové
21
8
6
7
33:27
30
8.
Olomouc
22
8
6
8
20:21
30
9.
Zlín
22
7
6
9
26:29
27
10.
Pardubice
22
6
7
9
28:38
25
11.
Teplice
21
6
6
9
22:26
24
12.
Bohemians 1905
22
6
5
11
19:29
23
13.
Ostrava
21
4
6
11
16:27
18
14.
Mladá Boleslav
21
4
6
11
29:47
18
15.
Slovácko
22
3
7
12
14:29
16
16.
Dukla
22
2
9
11
14:33
15
Z malé iniciativy, která vozila na frontu neprůstřelné vesty s nápisem „Vrať se živý“, se stal klíčový dodavatel armády – a přitom charitativní organizace. Jen dronů dodala už 85 tisíc a její projekt Dronopád pomáhá sestřelovat ruské Šáhedy a chránit ukrajinská města a vojáky před dalšími útoky.
Postup prezidenta Trumpa v USA je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Macinka se střetl i se svým polským protějškem Radoslawem Sikorskim. Opozice mluví o trapasu.
Čeští hokejisté ve svém posledním zápase v základní skupině olympijského turnaje v Miláně prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení. Rozhodl v 62. minutě Dean Kukan.
Sledujte události a zajímavosti z devátého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Spojené státy neodcházejí z NATO, možná budou přesouvat vojáky, ale tak tomu bylo vždy. Při návštěvě Bratislavy to dnes řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Washington podle něj nechce, aby Evropa byla při obraně závislá na USA.