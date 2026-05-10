Jablonec udržel náskok před Hradcem

Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul remizovali doma 1:1 s Hradcem Králové a udrželi před ním o dva body čtvrté místo. Ve finále skupiny o umístění se utkají Olomouc a Karviná.
2. kolo nadstavby první fotbalové ligy:
Skupina o titul:
FK Jablonec - FC Hradec Králové 1:1 (0:1)
Branky: 85. Puškáč - 25. Mihálik. Rozhodčí: Černý - Machač, Kotík - Adámková (video). ŽK: Trubač, Kučera (oba Hradec). Diváci: 2649.
Jablonec: Hanuš - Souček (64. Polidar), Tekijaški, Obinaja (83. Puškáč) - Cedidla, Nebyla (83. Malenšek), Sedláček, Čanturišvili - Zorvan (64. Hollý) - Chramosta (46. Alégué), Jawo. Trenér: Kozel.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Petrášek, Čech (87. Čihák) - Suchomel, Dancák (12. Kučera), Darida, Horák - Vlkanova (82. Neto), Trubač - Mihálik (87. Regža). Trenér: Horejš.
1.
Slavia
31
22
8
1
65:24
74
2.
Sparta
31
20
6
5
62:33
66
3.
Plzeň
32
17
8
7
55:35
59
4.
Jablonec nad Nisou
32
15
7
10
42:36
52
5.
Hradec Králové
32
14
8
10
45:38
50
6.
Liberec
32
12
10
10
44:34
46
Semifinále skupiny o umístění, odvetná utkání:
Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 1:2 po prodl. (0:2, 0:1)
Branky: 118. Šíp - 31. Ristovski, 61. Matoušek. Rozhodčí: Panský - Nádvorník, Malimánek - Kvítek (video). ŽK: Sejk, Mikulenka - Frühwald, Lischka. Diváci: 4280. První zápas: 3:1, postoupila Olomouc.
Olomouc: Koutný - Sylla, Král, Lurvink (65. Kliment) - Hadaš, Baráth, Beran (106. Janošek), Ghali (78. Růsek) - Krivak (46. Šíp), Šturm (74. Mikulenka) - Sejk (78. Slavíček). Trenér: Hapal.
Bohemians: Frühwald - Vala (63. Kovařík), Hůlka, Lischka, Havel (104. Tichý) - Smrž, Čermák (97. Vondra), Sosseh - Matoušek (63. Mikuda), Ristovski (87. Zeman), Mirvald (87. Kadlec). Trenér: Veselý.
FK Pardubice - MFK Karviná 1:3 po prodl. (1:2, 1:1)
Branky: 19. Patrák - 45.+3 Condé, 90.+6 Fiala, 101. Vinícius. Rozhodčí: Pechanec - Váňa, Volf - Ochotnický (video). ŽK: Trédl, Míšek - Prebsl, Samko, Kačor, Ayaosi. Diváci: 3477. První zápas: 2:1, postoupila Karviná.
Pardubice: Mandous - Trédl (73. Hamza), Bammens, Konečný - Boledovič (73. Saarma), Jelínek, Vacek (20. Samuel, 91. Vecheta), Mahuta - Hlavatý (28. Míšek) - Tanko, Patrák (46. Smékal). Trenér: Trousil.
Karviná: Neuman - Boháč, Prebsl, Skyba (91. Camara), Labík (100. Fleišman) - Kačor (77. Lawali), Traoré (77. Křišťan) - Condé, Samko (85. Fiala), Ayaosi (112. Milič) - Vinícius. Trenér: Jarolím.
