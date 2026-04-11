Sport

Jablonec smetl Baník a minimálně do neděle přeskočil v tabulce Plzeň

ČTK

Fotbalisté Jablonce v utkání 29. ligového kola porazili Ostravu 4:1 a získali jistotu, že v nadstavbě budou hrát ve skupině o titul. V neúplné tabulce se posunuli na třetí příčku o dva body před Plzeň, která má k dobru nedělní duel na Slavii.

neuvedeno
Vpravo Nelson Okeke z Jablonce se raduje ze vstřelené branky, vlevo Ebrima Singhateh z Jablonce.Foto: CTK
Jablonec minule v lize zvítězil po sérii tří porážek a dnes na výhru ve Zlíně navázal. Ostravu v nejvyšší soutěži zdolal počtvrté po sobě. Baník prohrál čtyři z posledních pěti kol, venku v lize počtvrté za sebou nebodoval a v tabulce zůstal předposlední.

Trenér Jablonce Kozel, který v minulosti vedl Ostravu, kvůli trestu za čtyři žluté karty v sezoně nebyl na lavičce a zápas sledoval z tribuny. První větší šanci si vytvořili hosté.

Centr Sinjavského prodloužil Kohút na zadní tyč, ale Bewene z ideální pozice přestřelil. Domácí otevřeli skóre díky rychlé křídelní akci. Jawo v osmé minutě ve finální fázi naservíroval míč před branku přesně Hollému a slovenský záložník si připsal třetí gól v ligové sezoně.

Baník vyrovnal ze standardní situace. Planka ve 24. minutě zakroutil balon z rohového kopu přesně na hlavu Kričfalušiho, který si po důrazném výskoku na malém vápně připsal pátou trefu v ligovém ročníku.

Jablonec si však vzal ještě do přestávky vedení zpět. Zraněného Hollého vystřídal Okeke a po dvou minutách na hřišti se také on zapsal do listiny střelců. Čanturišvili přesně odcentroval z pravé strany a nigerijský záložník hlavou přesně k tyči podruhé v ročníku nejvyšší soutěže skóroval.

Ve druhém poločase Baník podržel brankář Jedlička. Jabloneckého Singhateha nezastavil ani Plankův faul, rychlý brejk zakončil Zorvan a gólman jeho střelu akrobaticky vytěsnil na roh. Dramatických situací jinak ubylo, zápas už nebyl tak otevřený jako v prvním poločase.

V závěru ještě dvakrát prosadili Severočeši. Střídající Puškáč uvolnil Singateha, gambijský útočník při svém úniku udělal kličku gólmanovi a v 85. minutě zakončil do prázdné branky. Třetí trefu v ligovém ročníku si pak stejně jako on připsal v nastavení také Nebyla, který využil nabídky střídajícího Chramosty. Baník zvítězil v jediném z 15 venkovních utkání této sezony nejvyšší soutěže.

Klokani se dočkali výhry

Hráči Bohemians 1905 porazili Zlín 2:1. Skóre otevřel v 20. minutě David Lischka, hosté srovnali ještě do poločasu zásluhou Davida Machalíka. V 79. minutě rozhodl Václav Drchal. Pražané ovládli i druhý vzájemný duel v sezoně a zvítězili po čtyřech kolech. V neúplné tabulce figurují na 12. místě už jen bod za soupeřem, který je desátý. Zlínský nováček v lize počtvrté za sebou prohrál.

Bohemians vstoupili do utkání lépe a už ve druhé minutě mohl otevřít skóre Hůlka, jeho ránu z úhlu gólman Knobloch vyrazil. Domácí zužitkovali vytrvalý tlak ve 20. minutě. Čermákův roh prodloužil hlavou Hůlka a souhru stoperů završil zblízka Lischka. Zimní posila z Ostravy vstřelila na jaře už třetí ligovou branku a je nejlepším střelcem "Klokanů" v sezoně. Vršovický celek se dočkal gólu po čtyřech kolech.

Ve 28. minutě se mohl v čele týmové tabulky kanonýrů znovu osamostatnit Čermák, jeho obstřelu chybělo půl metru. Za chvíli na opačné straně z první vážnější šance v zápase udeřili hosté. Machalík se v 31. minutě prodral ve vápně k míči a z otočky se trefil přesně ke vzdálenější tyči. Devětadvacetiletý záložník dal ve svém 60. ligovém utkání premiérový gól.

Bleskový obrat mohl dokonat Poznar, jeho zakončení kolenem brankář Frühwald zneškodnil. "Ševci" měli další velkou příležitost v 62. minutě, kdy Cupák křižnou střelou trefil tyč. Na druhé straně skončil míč na brankové konstrukci i po Knoblochově zákroku proti Havlově akrobatickému pokusu.

Domácím se v ofenzivě nedařilo, přesto v 79. minutě po závaru v pokutovém území rozhodli. Lischkovu ránu zblízka ještě Knobloch vytáhl, na Drchalovu dorážku už ale dosáhnout nemohl. Šestadvacetiletý útočník čekal na druhou trefu v ligovém ročníku od srpna a duelu s Karvinou.

Závěr utkání si Pražané s přehledem pohlídali a doma zaznamenali teprve čtvrté vítězství v ligové sezoně. S "Ševci" v Ďolíčku bodovali v posledních šesti zápasech. Zlín venku nevyhrál posedmé za sebou.

29. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Baník Ostrava 4:1 (2:1)

Branky: 8. Hollý, 41. Okeke, 85. Singhateh, 90.+2 Nebyla - 24. Kričfaluši. Rozhodčí: J. Beneš - Hájek, A. Beneš - Kocourek (video). ŽK: Okeke - Chaluš, Jurečka, Planka. Diváci: 3059.

Jablonec: Hanuš - Pantalon, Tekijaški, Cedidla - Čanturišvili (80. Souček), Zorvan (80. Sedláček), Nebyla, Sobol - Hollý (39. Okeke), Singhateh (88. Chramosta) - Jawo (80. Puškáč). Trenér: Petřík.

Ostrava: Jedlička - Chaluš (82. Musák), Frydrych, Pojezný - Bewene (72. Rusnák), Kohút (72. Boula), Kričfaluši, Sinjavskij (82. Havran) - Jurečka, Planka - Pira (59. Gning). Trenér: Smetana.

Bohemians Praha 1905 - FC Zlín 2:1 (1:1)

Branky: 20. Lischka, 79. Drchal - 31. Machalík. Rozhodčí: Wulkan - Nádvorník, Vlček - Rouček (video). ŽK: Smrž - Didiba, Pišoja, Bartošák, Křapka. Diváci: 6067.

Bohemians: Frühwald - Kareem, Hůlka, Lischka, Havel (78. Kovařík) - Sakala - Drchal, Smrž, Čermák (90.+1 Kadlec), Matoušek (58. Pleštil) - Ristovski (78. Hrubý). Trenér: Veselý.

Zlín: Knobloch - Kopečný, Černín, Didiba, Křapka, Pišoja - Machalík (85. Pešek), Cupák (88. Hellebrand), Penkevics (85. Kanu), Bartošák (85. Koubek) - Poznar (76. Bránecký). Trenér: Červenka.

Tabulka:

1.

Slavia

27

20

7

0

60:20

67

2.

Sparta

27

17

6

4

56:30

57

3.

Jablonec nad Nisou

28

15

6

7

39:28

51

4.

Plzeň

27

14

7

6

49:33

49

5.

Liberec

27

11

9

7

40:26

42

6.

Hradec Králové

27

11

7

9

37:32

40

7.

Olomouc

27

11

7

9

30:29

40

8.

Karviná

27

10

3

14

38:46

33

9.

Pardubice

27

8

8

11

33:44

32

10.

Zlín

28

8

7

13

33:43

31

11.

Mladá Boleslav

27

7

9

11

40:51

30

12.

Bohemians 1905

28

8

6

14

22:35

30

13.

Teplice

27

6

11

10

27:33

29

14.

Slovácko

27

5

8

14

23:38

23

15.

Ostrava

28

5

7

16

25:42

22

16.

Dukla

27

3

10

14

16:38

19

Ruský prezident Vladimir Putin.

ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří, Zelenskyj souhlasí, ale...

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům. Totožný apel vyslovil v sobotu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Švarcsystém i podvody se zahraničními pracovníky. Spolupráce evropských inspekcí práce může odhalit i prohřešky ze zahraničí.

Kontroly švarcsystému přitvrzují. Inspektoři práce nasazují drony

Nelegální zaměstnávání a nehlášená práce překračují hranice. Firmy, které podnikají ve více státech, často spoléhají na to, že zahraniční prvek ztíží kontrolám identifikaci skutečného zaměstnavatele a ony se vyhnou postihu. Některým se to už nevyplatilo.

Těžkooděnci oddělují znesvářené tábory na Václavském náměstí

Zásah policie: V centru Prahy se střetli odpůrci a příznivci potratů

Nebylo loni v Praze patrně vyhrocenější akce než byl Pochod pro život s odpůrci potratů, kterým se postavili do cesty příznivci potratů. Situace byla napjatá, pochod se musel zastavit a policie některé odpůrce proti jejich vůli z cesty "odnášela". Letošní pochod proběhl klidněji díky mnohem masivnějšímu nasazení policie. Ta v některých místech zamezila blokování účastníků pochodu protestujícími.

