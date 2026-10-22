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Jablonec - Brighton. Na sever Čech dorazil tým, který aktuálně válcuje anglickou ligu

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Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Jabloncem a Brightonem.

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