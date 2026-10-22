Jablonec - Brighton. Na sever Čech dorazil tým, který aktuálně válcuje anglickou ligu
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Jabloncem a Brightonem.
Zemřel Ivan „Igánek“ Novák, zpěvák skupiny Brutus. Bylo mu pouhých 30 let
Ve středu 21. října ve věku třiceti let náhle zemřel Ivan „Igánek“ Novák, zpěvák rakovnické rockové skupiny Brutus. Kapela o jeho úmrtí informovala ve čtvrtek na svém Facebooku. Příčina jeho skonu zatím nebyla oficiálně zveřejněna.
Plameny v Budapešti, jaro v Praze. Od krvavého maďarského povstání uplynulo 70 let
V říjnu 2026 si v Maďarsku připomínáme 70. výročí revoluce z roku 1956. Tehdy se maďarský lid chopil zbraní, aby si vydobyl ztracenou svobodu, získal zpět svou důstojnost a obhájil své místo mezi evropskými národy. Během demonstrací a bojů položily život tisíce lidí, desetitisíce dalších byly zatčeny a přibližně 200 tisíc lidí ze země uprchlo.
„Pauza? Ať si vezme menopauzu,“ urážel Ševčík poslankyni. Naštval i Babiše, Macinka si přisadil
Středeční výrok poslance SPD Miroslava Ševčíka o menopauze, který zazněl po žádosti předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové o pauzu na jednání frakce, odmítl kromě opozice i premiér Andrej Babiš (ANO).
ŽIVĚ Ukrajinské úřady nařídily evakuaci rodin s dětmi z Kramatorska a Slovjanska
Ukrajinské úřady ve čtvrtek nařídily povinnou evakuaci rodin s dětmi z Kramatorska a Slovjanska, dvou měst, která Ukrajinci stále ovládají v průmyslovém regionu Donbas na východě země. Tato města představují poslední bašty ukrajinské armády v regionu, který se Kreml snaží celý dobýt, píše agentura AFP.