Omlouvám se fanouškům za zklamání, řekl na rozloučenou Hašek

Haška dnes jednomyslně odvolalo vedení FAČR po nedělní blamáži s Faeřany.
"Výsledek na Faerských ostrovech je neomluvitelný z hlediska ambicí české reprezentace. Přijímám za něj plnou odpovědnost. Výkonný výbor FAČR dnes rozhodl o mém odvolání z funkce hlavního trenéra reprezentace, rozhodnutí respektuji," uvedl Hašek v krátkém prohlášení.
"Fanouškům děkuji za podporu a omlouvám se za zklamání. Reprezentace má kvalitu i charakter, aby na mistrovství světa postoupila. Přeji národnímu týmu a svému nástupci hodně úspěchů," doplnil kouč, který vedl reprezentaci od loňského ledna po konci Jaroslava Šilhavého.
Od té doby měl na lavičce v 21 zápasech bilanci 11 vítězství a po pěti remízách a porážkách.
Před listopadovým posledním zápasem světové kvalifikace již český celek ztratil naději na první místo ve skupině, které jako jediné znamená přímý postup. Na druhé příčce drží pouze jednobodový náskok na třetí Faerské ostrovy.
Reprezentace se v březnu představí v play off o šampionát, účast v něm měla prakticky jistou už od loňského vítězství ve skupině B1 Ligy národů.
Hašek mužstvo v minulém roce vedl i na mistrovství Evropy v Německu, kde se svými svěřenci nepostoupil ze skupiny.