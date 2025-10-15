Fotbal

Omlouvám se fanouškům za zklamání, řekl na rozloučenou Hašek

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Ivan Hašek uvedl, že respektuje rozhodnutí výkonného výboru Fotbalové asociace ČR odvolat ho z pozice trenéra reprezentačního týmu. Dvaašedesátiletý kouč se omluvil fanouškům za zklamání po nedělní porážce 1:2 na Faerských ostrovech v utkání kvalifikace mistrovství světa. Na účtu reprezentace na sociální síti X zároveň uvedl, že věří v postup mužstva na šampionát.
Ivan Hašek v zápase Ligy národů Česko - Albánie
Ivan Hašek v zápase Ligy národů Česko - Albánie | Foto: Reuters

Haška dnes jednomyslně odvolalo vedení FAČR po nedělní blamáži s Faeřany.

"Výsledek na Faerských ostrovech je neomluvitelný z hlediska ambicí české reprezentace. Přijímám za něj plnou odpovědnost. Výkonný výbor FAČR dnes rozhodl o mém odvolání z funkce hlavního trenéra reprezentace, rozhodnutí respektuji," uvedl Hašek v krátkém prohlášení.

"Fanouškům děkuji za podporu a omlouvám se za zklamání. Reprezentace má kvalitu i charakter, aby na mistrovství světa postoupila. Přeji národnímu týmu a svému nástupci hodně úspěchů," doplnil kouč, který vedl reprezentaci od loňského ledna po konci Jaroslava Šilhavého.

Od té doby měl na lavičce v 21 zápasech bilanci 11 vítězství a po pěti remízách a porážkách.

Před listopadovým posledním zápasem světové kvalifikace již český celek ztratil naději na první místo ve skupině, které jako jediné znamená přímý postup. Na druhé příčce drží pouze jednobodový náskok na třetí Faerské ostrovy.

Reprezentace se v březnu představí v play off o šampionát, účast v něm měla prakticky jistou už od loňského vítězství ve skupině B1 Ligy národů.

Hašek mužstvo v minulém roce vedl i na mistrovství Evropy v Německu, kde se svými svěřenci nepostoupil ze skupiny.

Příběh reprezentačních koučů: Od stříbra v Anglii po ostudu na Ovčích ostrovech

Fotbalista roku 2016: Dušan Uhrin starší
